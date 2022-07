Así se vivió el sinfónico de Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon y lo mejor del anime

Por sí mismos, los openings del anime se caracterizan por su fortaleza, con lo cual se plasman en la memoria de sus seguidores en el mundo otaku. Este cualidad se magnifica cuando sus ritmos son producidos por la singularidad del violín, o el retumbar de una trompeta dentro de una orquesta.

De esta manera se puede describir el Anime Live, un concierto sinfónico en donde se interpretaron los principales temas de las caricaturas japonesas clásicas, y también las que se encuentran de moda.

La Mexican Pop Orchestra fue la encargada de cubrir de nostalgia y emoción el Teatro Ángela Peralta, al entonar las canciones de Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, Digimon, Evangelion, Naruto, Shingeki No Kyojin, One Piece, entre otros.

El Teatro Ángela Peralta fue el punto de encuentro

El evento inició con un grupo de rock, que se encargó de abrir con los temas de Death Note, Full Metal Alquemist, Los Caballeros del Zodiaco y Naruto. Esto fue el preámbulo para calentar a los asistentes y, posteriormente, disfrutar de los sonidos del violín, el contrabajo y los coros acompañados con la guitarra y la batería en los openings más representativos de esta industria.

Al experimentar el plato fuerte por medio de la orquesta, con más de 60 músicos en escena, los sentimientos se desbordaron. El punto álgido fue cuando se interpretaron los openings de Shingeki No Kyojin, ya que éstos se caracterizan por ser gritos de guerra que, en compañía de la sinfónica, llenaron de emotividad al público.

La noche también se aderezó con la presencia de cosplayers, quienes personificaron a los ídolos del anime. Por ejemplo, Yuri Mi fue Ace, de One Piece; Morthumi se caracterizó de Mikasa, de Shingeki No Kyojim; Blackbaksuki llegó de Deku, de My Hero Academi; Dano Zar le dio vida a Tuxedo Mask, de Sailor Moon; Liz Sakura acudió del Pilar del Amor, Mitsuri Kanroji; y Kimbra Akemi fue Sailor Mercuri.

No pudo faltar el cosplay

Pero ellos no fueron los únicos en caracterizarse, ya que el público también llegó con indumentaria de los Akatsuki, de Naruto, y haoris de los personajes de Kimetsu No Yaiba, el más usado fue el del Pilar Insecto, Shinobu Kocho.

También estuvieron como presentadores Ana Lobo, quien le da vida a la voz de Mikasa Ackerman, de Shingeki No Kyojin; y Víctor Ruiz, la voz de Saitama, de One Punch Man, y Draken, de Tokyo Revengers.

El Anime Live fue una experiencia que buscó abarcar el ámbito sonoro, visual, pero también gastronómico. Dentro del Teatro Ángela Peralta se instalaron stands de comida japonesa, en donde la gente pudo consumir panes al vapor y onigiris.

También hubo zona para venta de figuras de colección, cuadros, almohadas, gorras, playeras y cualquier tipo de souvenirs de animes de finales del siglo pasado y actuales.

El evento estuvo rodeado de un ambiente familiar con la presencia de niños y jóvenes que disfrutan de ver estos contenidos, pero también de generaciones ya adultas que tuvieron una infancia marcada por Sailor Moon, Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco.

Chicos y grandes cantaron las canciones.

