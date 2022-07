¿Quién es Edy Smol, "el gurú de la moda" al que AMLO halagó?

El nombre de Edy Smol ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a él en la Mañanera del miércoles 27 de julio y aunque para muchos es conocido como "el gurú de la moda", otros más desconocen su larga trayectoria en la que no sólo destaca un lado fashionista, sino también una amplia carrera como conductor de televisión.

Aunque todos lo conocen por su pseudónimo artístico, su verdadero nombre es Edgar Smolensky Kirchner quien actualmente tiene 41 años y que en los últimos años se ha convertido en uno de los influencers más importantes, ya que por medio de redes sociales ha compartido cómo es el proceso al que se ha enfrentado por el cáncer de colon, aunque él decidió no someterse ni cirugías ni a quimioterapias.

Uno de los aspectos más importantes al hablar del famoso y por lo que ha marcado tendencia es por su interés en la moda, en donde destaca entre las figuras masculinas, no por nada se ganó el nombre de "el gurú de la moda" con el que todo México lo conoce. Por supuesto, no sólo es experto en el tema, sino que también ha logrado posicionar su propio estilo con sus gorras con brillos, lentes oscuros, botas de plataforma e incluso por su icónico maquillaje con labial rojo.

El propio famoso ha revelado en más de una ocasión que su pasión por la moda surgió a temprana edad, pues desde niño se consideró como una persona muy creativa a la que le gustaba dibujar y pintar, además que todo lo referente con lo artístico siempre llamó su atención.

Por otro lado, también destaca por una carrera en el mundo del espectáculo, pues es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana al haber formado parte de programas como "Cuídate de la cámara", dedicado en su totalidad a las tendencias del momento y recomendaciones de moda y estilo.

Cabe destacar que además de su trayectoria, su salud ha dado mucho de qué hablar, pues además del cáncer de colon, en muchas ocasiones se le ha señalado por presuntamente tener anorexia o algún otro problema alimenticio, algo que el propio Edy Smol ha desmentido y sólo aclaró que su pérdida de peso fue por cuestiones de salud.

"Cuando decidí bajar de peso (pesaba 170 kilos) fue porque me sentía mal de salud, y ahora que estoy muy delegado me dicen que tengo anorexia, pero no es así, puedo decir que hoy que logré quitarme 65 kilos me siento mucho mejor, me siento sano", explicó durante una entrevista.