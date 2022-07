María León hace dueto con fan en concierto EN VIVO; le mandan indirecta a su ex

El sueño de muchas personas es dedicarle una canción despechada a sus exparejas y más que eso, cantarla a todo pulmón en un concierto; sin embargo, pocos son los afortunados que viven la experiencia a otro nivel al hacer lo anterior junto al cantante y esta mujer puede afirmar que vivió la mejor experiencia de su vida junto a María León, pues la cantante no dudó ni un segundo en ayudar a su fan a "reconciliarse" con su ex.

María León se volvió viral en TikTok por un video en el que subió a una fan al escenario y por lo que se puede sospechar, la joven acaba de sufrir una ruptura amorosa que la dejó en su peor momento, y qué mejor que intentar buscar a su ex que con una de las canciones más icónicas de la cantante, quien no dudó ni un segundo en cantarle "Una llamada perdida" por medio de un audio de WhatsApp y las redes estallaron de emoción.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la intérprete y actriz compartió el clip en el que se le observa en el escenario junto a su fanática, quien previamente le contó sobre su ruptura y segundos más tarde, la famosa ya tenía el celular en mano intentando contactar con el ex. Lamentablemente la llamada seguía marcando y sin la mínima intención que la otra persona fuera a responder, mientras tanto el público no podía contener la emoción y lo demostraban por medio de gritos.

Ante la situación, la cantante sugirió dejar un mensaje de voz o un audio de WhatsApp, y la mujer aceptó la segunda opción y mientras buscaba el chat en su celular, María León intervino con un "¿el orgullo cómo lo sientes?", pero la respuesta causó sensación entre los presentes, ya que la fan aseguró tenerlo "por los suelos". Debido a la emoción, el equipo detrás del show salió al escenario con un vaso de mescal para aliviar los ánimos.

Cuando la canción terminó, fue la mujer quien dio clic al "enviar" de la aplicación y el tierno momento terminó con un abrazo entre la mujer y la actriz. Asimismo, se tomaron una selfie mientras el público continuaba con gritos de emoción y alegría por el momento que en pocos minutos se volvió viral.

El momento se robó toda la noche y los usuarios de TikTok no dudaron en dejar sus apoyos de respaldo tanto a la mujer como a la cantante, asimismo, aseguraron que sería un sueño cantar junto a su ídola un tema como ese y, sobre todo, tener la oportunidad de enviarlo como mensaje a sus exparejas.

"Qué ganas de ser la ex de alguien y que tú seas la que me cante esta canción", "se imaginan que lo deje en visto, lo borre y nunca lo escuche", "que María León te cante en WhatsApp no tiene precio", "en ese momento el ex sintió el verdadero terror", "ay, no, por qué desgastarse en hablarle al ex", "quiero ser el ex de la chica" y "qué suerte tienen algunos" son los comentarios destacados.