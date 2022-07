Tunden a Karely Ruiz por tener "un peine de piojos", pero ella reacciona de inmediato: "Se alimentan de dinero"

Karely Ruiz, una de las mujeres más famosas de la plataforma Only Fans causó una fuerte polémica en redes sociales y todo porque publicó una fotografía muy sensual, pero ahí había un pequeño detalle que los cibernautas no pudieron pasar..

Y es que en la imagen compartida mediante sus historias de Instagram, la modelo se muestra con poca ropa , como regularmente la vemos en redes sociales. Sin embargo, lo que causó curiosidad fue un peine sobre la mesa que, de acuerdo con los internautas, sería para quitar piojos.

Esto causó revuelo entre los cibernautas pues a pesar de tiene muchos fans que la apoyan y siguen sus proyectos, ella ha contado que también recibe mucho "hate", lo que se conoce como comentarios de odio.

Fue por ese pequeño objeto que los internautas dedujeron que la famosa tenía piojos y aunque la originaria de Monterrey no suele meterse en polémicas, no tardó en aclarar lo sucedido.

Karely acudió a su cuenta de Facebook para dar respuesta y esto fue lo que dijo:

“Este meme ya tiene años, ahorita los piojos se alimentan de dinero”, escribió Ruiz de forma sarcástica.

Decenas de usuarios apoyaron el comentario de la joven 21 años y también lo tomaron con bastante humor y para muestra lo siguiente:

“Ahora esos piojos viven en una suite y no cualquiera”.

“Así es amor, no te dejes de las envidiosas”.

“Yo quiero ser tu piojo”, “Esos piojos tiene mejor vida que yo, te lo aseguro”.

“El piojo bien feliz”.

“Los piojistos fiu fiu".

Karely Ruiz respondió a la polémica con bastante humor | Foto: @karelyruiz

Karely Ruiz demuestra humildad

A pesar de que Karely es una de las mujeres con mayores ganancias en la plataforma para adultos Only Fans en México, gracias a sus atrevidas fotografías, no ha perdido la humildad y lo demuestra constantemente.

Hace unos días la también presentadora visitó el puesto de dulces donde trabajaba antes incursionar en la fama y dijo sentirse muy orgullosa de todo lo que ha logrado en este poco tiempo y a su corta edad.

A través de su cuenta de Instagram compartió dicha fotografía en la que posa sonriente alado del puesto en donde solía vender dulces y con ello ayudaba económicamente a sus padres con los gastos familiares.

"Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado , nunca se me va olvidar de donde vengo me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás , y lo seguiré haciendo", escribió junto al post.

