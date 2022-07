"¿Tu mamá no te quiere cuidar más la bendi?": Niñera recibe lluvia de ofertas de trabajo por creativo anuncio

En la actualidad, encontrar trabajo puede resultar difícil, algo aún más complicado con la pandemia de Covid-19. Consciente de ello, una niñera decidió publicar un divertido y creativo anuncio en redes sociales, el cual se volvió viral por su cómica manera para dar a conocer sus servicios.

Nahiara Wilhalm tiene 18 años de edad, vive en Banfield (Argentina) y estudia en una escuela de paga para ser extraccionista y auxiliar de laboratorio en Lomas de Zamora, por lo que necesitaba conseguir un empleo para generar ingresos lo antes posible.

"¿Tu mamá no te quiere cuidar más la bendi? ¿El papá no quiere llevarlo porque dice que te vas con un macho? ¿Quieren irse de joda y no tienen quien lo cuide?". Me presento, soy Nahiara y me ofrezco como niñera en mi domicilio o al de la familia. Wifi y Netflix incluidos", escribió la joven en un grupo de Facebook.