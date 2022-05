"Si estás mugroso, también te bañamos": Autolavado se vuelve viral en TikTok con increíble promoción | VIDEO

TikTok se ha convertido en la red social del momento. La famosa plataforma alberga una gran cantidad de videos de todo tipo. En esta ocasión se ha vuelto viral un clip que involucra a un autolavado y su divertida y creativa promoción.

En el audiovisual, un car wash, establecimiento enfocado en el lavado de automóviles, dio bastante de qué hablar en redes sociales por su cómica manera en la que dan a conocer sus servicios, pues resulta que si los clientes van sucios, también los limpian.

Un video publicado en TikTok por el usuario @oaeg__, muestra la curiosa promoción que realiza un autolavado ubicado en la ciudad de Chiquimula, en Guatemala. El metraje de poco más de 15 segundos ya cuenta con más de 2.5 millones de visualizaciones y casi 250 mil likes.

En el clip se observa cómo un motociclista acude al lavado de autos y uno de los trabajadores le echa agua tanto a lo moto como al hombre. Un empleado lo enjabona no sólo de la espalda, sino también de las axilas. Luego, otro trabajador lo enjuaga.

Como era de esperarse, usuarios en la red social reaccionaron con miles de comentarios. "Hasta los sobacos, ahí demuestran que son profesionales, 5 estrellas", "El mejor marketing que he visto" y "Se fue bien fresco el compa" escribieron los internautas.

"¿Y si no tengo moto me puedo bañar?", "Si llego en bici, ¿también lo bañan a uno?, "No tengo moto, pero tampoco tengo agua en mi casa, ¿puedo ir solo a que me bañen?" y "¿Se ocupa llevar toalla? ¿O es secado con aire?", bromearon otros.