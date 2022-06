"No hay trabajo": Joven con posgrado se forma en una fila para conseguir empleo temporal de 5 mil pesos al mes | VIDEO

En la actualidad, encontrar trabajo en México puede resultar difícil, algo aún más complicado con la pandemia de Covid-19. No por nada existen una gran cantidad de memes haciendo alusión al tema, como la frase: "Hay más conciertos que oportunidades laborales en nuestro país".

Consciente de ello, un joven con posgrado en mercadotecnia contó su experiencia a través de un video que se volvió viral en redes sociales, en el que aparece formado en una fila para conseguir un empleo temporal de 5 mil pesos al mes.

Joven con posgrado busca empleo temporal de 5 mil pesos mensuales

El chico identificado como Mauricio, cuyo usuario en TikTok es @maukaisen, tituló su video: "Así la situación actual con el empleo". En el audiovisual que ya cuenta con más de 130 mil visualizaciones muestra que está en una fila para buscar empleo, el cual ofrece el Gobierno de México.

"Es una fila para un apoyo de gobierno con un trabajo temporal donde te pagan cinco mil pesos y trabajas de lunes a viernes, sales a las 3 (de la tarde). No es por menospreciar la ayuda, pero yo tengo una licenciatura en mercadotecnia, estudié un posgrado en mercadotecnia y llevo un buen rato sin encontrar, porque no hay trabajo", lamentó.

Así lucía la fila para conseguir empleo (Foto: Captura)

El joven mencionó que después de terminar su carrera obtuvo un trabajo cuyo salario era de 15 mil pesos al mes, pero debido al tiempo que tiene sin uno formal, decidió intentar con uno que brinda el gobierno.

"Lo máximo que he ganado en mi carrera son 15 mil pesos mensuales. Ahorita me dijeron de este de 5 mil pesos y dije: 'Va, necesito trabajar'. Es muchísimo menos de lo que ganaba en mi primer trabajo saliendo de la carrera, pero ni modo. Ya me di cuenta que no nada más soy yo, toda esa gente está buscando trabajo, porque no tiene", agregó.

Mauricio expresó su descontento ante la situación, pero aseguró que no hay a quien echarle la culpa, simplemente así es la realidad en México. Añadió que el trabajo en cuestión inicia en julio, termina en diciembre y que su lugar no es seguro, porque en el clip se observan miles de personas formadas.

"A mí se me hace injusto, pero no hay a quién culpar, es la situación, la vida. Yo estudié mi carrera para tener un mejor futuro, un buen porvenir, mejor estilo de vida. Ahorita me voy a formar para ganar cinco mil pesos y a ver, porque dicen que no es para todos. Es un trabajo que va a empezar en julio y va a acabar hasta diciembre".

Por último, @maukaisen pidió a las personas que se encuentren sin empleo que no se desmotiven ni se quejen de esos trabajos de oficina, pues "muchas veces no valoramos lo que tenemos como trabajo, nos quejamos y decimos muchas cosas que no van al caso", finalizó.

MIRA EL VIDEO DANDO CLIC AQUÍ.

Sigue leyendo:

Maestra regala zapatos a alumno y él se los da a su mamá: "Ella los necesitaba más"

Su exnovio le dijo: "No eres lo suficientemente atractiva" y terminó con ella; ahora es modelo profesional | VIDEO