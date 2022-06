Maestra regala zapatos a alumno y él se los da a su mamá: "Ella los necesitaba más"

Una maestra y uno de sus alumnos protagonizaron una conmovedora historia que se hizo viral en redes sociales. La profesora decidió regalarle un par de zapatos al estudiante, pero éste optó por dárselos a su mamá, argumentando que "ella los necesitaba más".

El conmovedor doble gesto ocurrió en Argentina, cuando Valeria Juri, docente de 52 años, se percató que Ciro, alumno de 13 años, asistió a clases con los zapatos rotos. Al día siguiente y sin pensarlo dos veces, le obsequió unos nuevos. Sin embargo, el pequeño sorprendió con un noble detalle.

Maestra regala zapatos a alumno y él se los da a su mamá

Valeria Juri es maestra de la Escuela Tierra de Huarpes, ubicada en el Barrio Paraguay, en el municipio de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Dar clases su pasión y vocación, pues además, siempre está dispuesta a ayudar a sus estudiantes, como en esta ocasión a Ciro.

"Siempre ando mirando para abajo porque no puedo ver que mis alumnos vengan a la escuela con los zapatos rotos donde se les ven los dedos. Ciro tuvo un gesto tan noble, que merece ser contado porque en definitiva, yo soy la maestra, pero él es el que me enseña a mí", dijo la educadora al medio argentino Todo Noticias (TN).

Escuela Tierra de Huarpes, en Argentina (Foto: TN)

El alumno en cuestión vive con su papá, sus hermanos y su madrastra, a quien decidió regalarle los zapatos. Sus padres viven de trabajos temporales para darles de comer, por lo que sus ingresos son pocos. A pesar de esta situación, Ciro asiste todos los días a la escuela para poder superarse, es comprometido y saca buenas calificaciones.

La maestra contó al portal citado que la semana pasada le vio el calzado al menor y notó que fue al colegio con los zapatos rotos de siempre y no con los nuevos que ella le había obsequiado. "Le pregunté por qué y me respondió que se las había dado a su madrastra, porque ella las necesitaba más. A esto me refiero cuando digo que yo aprendo de él", aseguró.

