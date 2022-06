Hombre arriesga su vida para salvar a bebé que cruzó la calle gateando: "Hice lo que había que hacer" | VIDEO

Un hombre en Argentina se convirtió en el héroe de la semana tras arriesgar su vida para salvar a una bebé de poco más de un año, la cual cruzó la calle gateando, sin el cuidado de sus padres. La historia ya es viral en redes sociales.

A través de un video publicado en Twitter y en noticieros locales se observa el momento exacto en el que una pequeñita baja de la banqueta e intenta cruzar la calle a gatas. Por fortuna, un individuo la rescata. El hecho ocurrió en la ciudad de Lobos (Buenos Aires).

En el clip de no más de 30 segundo se aprecia cómo un hombre corre hacia la bebé de un año de edad, detiene una camioneta que pasaba cerca de la criatura y la levanta para ponerla a salvo. El héroe, identificado como Bonifacio aseguró al canal de noticias argentino Todo Noticias (TN) que hizo "lo que había que hacer".

"Yo venía estacionando (...) Cuando me bajo, me encuentro con la bebé cruzando la calle, gateando. Parecía de una película. Salgo corriendo, trato de parar el tránsito y gracias a Dios la persona no veía el celular y pudo reaccionar a tiempo", dijo.