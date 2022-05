Joven es abandonada por su cita en el cine y se hace viral: "Se paró para ir al baño" y no regresó | VIDEO

En redes sociales son muy comunes las historias de amor y desamor que ocurren dentro de un cine, desde propuestas de matrimonio con final feliz hasta declaraciones fallidas. En esta ocasión se ha vuelto viral el caso de una joven que fue abandonada por su cita en plena sala.

La historia llamó la atención en TikTok cuando la usuaria @teff.persefone compartió un video en que el contó que un chico la invitó al cine. Una vez que estaban adentro de la sala para disfrutar de la película, él se paró para ir al baño y nunca regresó. ¿En qué terminó todo?

Joven es abandonada por su cita en el cine

La chica identificada como Teff publicó un clip en la famosa plataforma de videos, el cual suma casi 30 millones de reproducciones. En el audiovisual dice: "Un chico me invitó al cine", asegurando que ella estaba muy emocionada. Sin embargo, "se paró para ir al baño" y ella se quedó esperando.

En la parte 2 de la historia menciona: "Según le llamó su papi". En el video se observa una captura de pantalla de la supuesta conversación con el joven, quien le escribió: "Me llamó mi papá y está aquí abajo, me tengo que ir". La chica respondió: "Claro, me voy también entonces". El chico contestó: "Perdón".

La protagonista de esta historia viral respondió con un video al comentario de un internauta que aseguró: "Para mí que lo conoció en virtual, seguro usaste mucho filtro", amiga". Teff afirmó que ambos se conocieron en una fiesta el año pasado, seguían hablando, pero nunca pudieron salir porque él estudia y ella trabaja.

"Un día me dice: 'Oye, tengo el día martes para salir, ¿vamos al cine? y yo le digo: 'Vamos, ok'. Salimos y estando ya ahí, él pasaba mucho tiempo mirando el celular y yo le pregunté si todo estaba bien. Me decía: 'Sí, todo bien, son mis amigos que me están hablando. Digo: 'Ah, ok, está bien' y seguíamos hablando", dice en el clip.

Agregó que una vez adentro de la sala, el chico seguía mirando su celular y le llamaron, pero no era su papá, como así lo aseguraba él, sino un amigo al que ella también conoce. Le preguntó si todo estaba bien y el joven dijo que sí, que nada urgente.

"Ahí es cuando se va al baño y me escribe todo eso de que vino su papá, que no le había dicho nada y bueno... Yo no le creo nada de eso, porque nunca lo vinieron a recoger y a mí me consta que nadie lo vino a recoger. Yo misma vi que se fue solo. Pero bueno, sólo quería decir al final que: Chicos, no hagan eso", finaliza.

Usuarios en la red social reaccionaron a este caso viral con opiniones divididas, desde quienes criticaron al chico que la abandonó: "Eso no se hace, si no le gustaste al menos hubiera esperado que terminara la película", hasta quienes pidieron no darle relevancia: "De repente no le gustaste, no podemos gustarle a todos. No deberías darle importancia".

