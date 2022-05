"CDMX en la palma de mi mano": Banda australiana expresa su amor por la Ciudad de México en una canción | VIDEO

La cultura mexicana ha enamorado a una gran cantidad de artistas y bandas extranjeras a nivel mundial. El caso más reciente es el de Coldplay, que ofreció ocho conciertos en nuestro país. Recientemente, Last Dinosaurs, una banda australiana lanzó una canción con la que expresa su amor por la Ciudad de México (CDMX).

La agrupación conocida como Los Dinos, originaria de Brisbane, Australia, presentó su más reciente sencillo titulado precisamente "CDMX". El tema y el videoclip oficial son toda una oda de amor eterno a la capital, a la que ya consideran su segundo hogar. Así suena.

Sean, Lachlan y Michael, miembros de la banda (Foto: IG/lastdinosaurs)

Last Dinosaurs y su amor por México con "CDMX"

Tras el lanzamiento de los singles "Collect Call" y "Loock Back" a principios de este 2022, el proyecto integrado por los hermanos Lachlan y Sean Caskey y Michael Sloane presentan "CDMX", un tributo a la Ciudad de México y a su gente.

"Es nuestro homenaje a nuestra primera vez en la Ciudad de México en 2019. Realmente no sabíamos qué esperar, pero tan pronto como tocamos el suelo, nos dimos cuenta de que nada podía prepararnos para ese lugar. La experiencia de esa primera vez quedó grabada en nuestra memoria y 'CDMX' es sólo un atisbo de lo que sentimos. México, te amamos", dijo Lach, vocalista y guitarrista de Last Dinosaurs a la revista Atwood Magazine.

En el video de la canción aparecen lugares emblemáticos de la capital: el Ángel de la Independencia, la Alameda Central, las trajineras de Xochimilco, la Heladería Casa Morgana y un organillero. El coro dice: "Nada que pueda entender, CDMX en la palma de mi mano. Me siento como billonario (que se te suba a la cabeza si lo necesitas)".

¿Quiénes son Last Dinosaurs?

Los Dinos, proyecto llamado por ellos mismos como Los Pinches Últimos Dinosaurios, inició su trayectoria musical en el año 2010 con Back From The Dead, un EP de cinco canciones. Dos años después, la banda lanzó su álbum debut: In A Million Years (2012). Tres años después publican su segundo material: Wellness (2015) y en 2018 su tercera placa: Yumeno Garden.

Lachlan Caskey funge como vocalista y guitarrista; Sean Caskey también como cantante y guitarrista y Michael Sloane como bajista. Los tres son originarios de Brisbane, Australia. En abril de 2019 se presentaron en el Foro Indie Rocks! en la Ciudad de México.

Su idea era regresar a nuestro país al año siguiente. Sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, sus presentaciones fueron reprogramadas para el próximo sábado 9 y domingo 10 de julio, en el mismo recinto.

