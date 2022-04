Con el corazón en México, Diego El Cigala vuelve a nuestros escenarios

Hace aproximadamente 20 años, fue la primera vez que Diego El Cigala visitó los escenarios de nuestro país: “…fui con una guitarra al Teatro Principal”, recordó el cantante de flamenco en entrevista con El Heraldo de México.

Tanto profesionalmente, como personalmente, nuestro país representa muchas cosas en la vida de El Cigala: “México para mí representa mi segunda casa, mi segundo hogar. […] México para mí es la puerta no sólo de Latinoamérica entera, sino también de la música, y me hace sentir siempre muy feliz. Un pedazo de mi corazón siempre está en México”.

Justo fue por este gran amor hacia nuestro país, que nació “Cigala canta a México”, un álbum con el que el cantante hace un homenaje a México a través de la música: “Esta idea surge junto a mi compadre Jaime Calabuch y mi esposa, en paz descanse… la llevábamos en la cabeza siete años o más; en nuestros primeros viajes, siempre tuvimos en mente el hacer un homenaje a México”, explicó el cantante.

La grabación de “Cigala canta a México” se realizó en nuestro país: “[…] estábamos grabando el disco en México, en Sony, cuando ocurrió esto de la pandemia”, a pesar de esto, el álbum fue lanzado el 29 de mayo de 2020 al mercado.

“[…] yo creo que es un disco muy esperado por nosotros, hecho con mucho corazón, y muchísimo homenaje a la música del folclor mexicano”, explicó el cantante, ya que el álbum tiene canciones de grandes compositores nacionales como José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Consuelo Velázquez, entre otros.

“La selección de temas, se basó en que fueran temas que me cuativasen, que me emocionasen, que me dijesen algo por dentro y que, de alguna manera, pudiera darle yo una pequeña interpretación, a parte de ponerle mi voz. Yo creo que ha sido lo más duro del disco, el buscar este repertorio”, explicó.

En su producción discográfica “Cigala Canta a México”, además de la presencia de todos los sonidos que representan a nuestro país como el mariachi, la ranchera y los tríos; también tienen presencia momentos y recuerdos entrañables, por ejemplo, la colaboración del maestro mexicano Armando Manzanero, quien falleció meses después del lanzamiento del albúm: “[…] esa pérdida que el mundo entero y que el pueblo mexicano hemos pasado por la muerte de don Armando Manzanero”.

A pesar de que “Cigala Canta a México” salió a la venta, la gira con la que se iba a presentar este nueva producción discográfica tuvo que ser cancelada a causa de la pandemia por COVID-19. Será justo el 15 de abril, cuando Diego comience el tour “Homenaje a México: Diego El Cigala” en la ciudad de Acapulco, para después presentarse en distintos puntos de la República mexicana como Guadalajara, Valle de Guadalupe, Oaxaca, Puerto Escondido, Cuernavaca, Aguascalientes y, por supuesto, Ciudad de México, en donde visitará el escenario del Auditorio Nacional el próximo 5 de mayo.

Para su concierto en este importante recinto de la ciudad, el cantante nos reveló algunas de las colaboraciones que habrá como con Los Panchos, La Sonora Santanera, Los Macorinos, El Mariachi Vargas, así como Jaime Calabuch (productor del álbum), quien lo acompañará en el piano.

Con este disco “el primer mensaje que yo quiero mandar a México, es que sientan la música de Diego El Cigala como la he sentido yo, con todo el respeto de la música mexicana; que sepa el pueblo mexicano cuánto amo a México y cuánto me gustan las rancheras, cuánto me gusta su fábula, su noche, su bohemia. Yo, bajo mi criterio, he querido darle un pequeño tributo a México de la mejor manera que sé, que es cantando”, finalizó.

A DETALLE

*El álbum salió a la venta el 29 de mayo de 2020.

*En esta producción se cuenta con canciones de compositores como José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Consuelo Velázquez, entre otros.

*El 5 de mayo el cantante se presentará en el Auditorio Nacional.

“México para mí representa mi segunda casa. Mi segundo hogar”.

POR DANIELA ZAMBRANO

