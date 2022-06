Su exnovio le dijo: "Eres fea, ya no te quiero y nadie más lo hará" y ella cambió radicalmente su apariencia | VIDEO

En TikTok son muy comunes las historias de amor y desamor, desde propuestas de matrimonio con final feliz hasta citas fallidas. En esta ocasión se ha vuelto viral el caso de una joven que cambió radicalmente su apariencia luego de que su exnovio le dijera que era fea antes de terminar la relación.

La mujer identificada como Frances Ledger compartió un video en la famosa plataforma en el que muestra su antes y después, luciendo un aspecto muy diferente. El clip de no más de 15 segundos ya cuenta con más de 400 mil reproducciones.

El antes y después de la chica (Foto: Captura)

Exnovio le dijo fea y ella cambió radicalmente de apariencia

El video inicia con una foto de cómo se veía durante el extinto noviazgo: cabello largo castaño y recogido, poco maquillaje y tez blanca. La instantánea es acompañada por las palabras que le dijo su expareja antes de terminar con ella: "Eres fea, ya no te quiero y nadie más lo hará".

Al instante, Frances Ledger muestra cómo luce actualmente después de pintarse el cabello de rubio, realizarse una cirugía, ponerse implantes y tener una piel más bronceada. Su nueva imagen llegó a ser comparada por algunos usuarios con la de la actriz que da vida a Black Widow: Scarlett Johansson.

La joven aseguró que las palabras de su exnovio, "definitivamente la rompieron" y perdió confianza. Asimismo, lamentó que su radical cambio de apariencia haya sido por un sujeto que claramente no valía la pena y que no volvería a hacerlo: "Todo por un muchacho. Nunca más".

Usuarios en la red social reaccionaron a este caso viral afirmando que Frances se veía hermosa antes y que su exnovio no la merecía. "Chica, eras bonita por naturaleza, y lo sigues siendo ahora. El único problema es que no lo ves. Eres honestamente hermosa", "Guapa, antes y después", "¡Scarlet Johansson!" y "Tu ex perdió a lo grande" son sólo algunos de los comentarios.

