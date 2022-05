Joven madre pensó que sólo tenía acidez estomacal, ahora tiene 100 tumores y lucha contra mortal enfermedad

Amie Walton, una mujer originaria de Birmingham (Inglaterra), comenzó a sentir ardor en el pecho mientras jugaba con sus dos hijos pequeños, pero no le dio importancia, pues pensó que sólo se trataba de una acidez estomacal que sufría desde hace meses.

Sin embargo, también comenzó a experimentar un dolor punzante en ambos hombros, motivo por el que decidió acudir al médico. El diagnóstico no fue nada alentador y hoy en día lucha contra una mortal enfermedad que le puede impedir ver crecer a sus retoños. Esta es su historia.

En septiembre de 2020, Amie Walton, de 30 años, sintió un fuerte dolor en ambos hombros. Su médico de cabecera le dijo que tenía un coágulo de sangre y fue llevada de emergencia al hospital, donde los doctores revelaron que tenía un tumor del tamaño de un chícharo en el lado derecho del colon y que se había extendido a su hígado.

Fue entonces cuando la diagnosticaron de cáncer de intestino en etapa 4, el cual se había propagado a su hígado. La joven mamá fue sometida a quimioterapias, pero la oncóloga que atendía su caso le dijo que su hígado estaba empeorando.

La especialista la llevó a un tratamiento llamado SIRT (RadioTerapia Interna Selectiva). Sin embargo, éste no está disponible en el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido y tiene un costo de 35 mil libras esterlinas (más de 875 mil pesos mexicanos).

Por esa razón, su mejor amiga, Jess Davies, abrió una campaña para recaudar fondos en la plataforma GoFundMe, con el fin de que Amie reciba dicho tratamiento de forma privada. De acuerdo con lo que se puede leer en la página, el SIRT sólo tiene una "vida útil de alrededor de seis meses", por lo que el panorama no es alentador.

Además, mientras se recuperaba de su tratamiento, "el cáncer se propagó, agregando 50 tumores a cada pulmón". Entonces, debido a la propagación, la única opción es realizar procedimientos paliatorios.

La vida de la joven madre se puede prolongar con quimioterapia paliativa, la cual cuesta 2 mil libras esterlinas al mes y se usa cuando el cáncer se ha expandido. Su principal objetivo no es curar la enfermedad, sino mejorar la calidad de vida.

"Cuando me diagnosticaron la etapa 4, me quedé completamente en blanco. Estaba tan angustiada, todo sucedió tan rápido. Estaba aterrorizada, pensé que iba a morir . Soy tan joven y estaba en forma y saludable, así que fue un gran shock", dijo Amie Walton a medios británicos .

En este momento, la recaudación de fondos en GoFundMe cuenta con más de 42 mil libras esterlinas. La resiliente mujer espera ganar el máximo tiempo posible para ver crecer a sus dos hijos: Harry, de 8 años, y Mia, de 6; además de estar con el amor de su vida: Chris, su prometido.

"Soy una madre joven con niños pequeños. No debería estar entrando y saliendo del hospital preguntándome cuánto tiempo me queda. No quiero morir. Quiero estar aquí para todos sus hitos. Cada vez que sostengo a mis hijos, me siento tan orgullosa de ellos que sólo quiero llorar", dijo a Yahoo! News.