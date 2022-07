Dani Alves emociona a fans de Pumas: compara a su esposa con Frida Kahlo y comparte video con mariachi

El jugador brasileño Dani Alves emociona a los miles de fans del club Pumas al postear una fotografía de su esposa, a quien la comprara con Frida Kalho, pero eso no es todo también compartió un video cantando junto a un mariachi, ¿casualidad?

"Una señal", escribió junto a la publicación de su enamorada, frase que ha utilizado estratégicamente por alguna razón que hasta ahora desconocemos, ¿será que ya se confirmó que jugará en las filas de los Pumas?

A su vez, en el video donde aparece junto al mariachi mexicano escribió el siguiente texto:

"La vida siempre manda señales, necesitamos estar siempre atentos a eso!!! Viva México cabrones?? TBT? ", dijo junto a la grabación.

Y es que el interés de los Pumas por el exjugador del Barcelona no ha terminado, pues es bien sabido que el club quiere que juegue en sus filas y por eso le han ofrecido un contrato hasta junio del 2023, el cual aún no está oficialmente confirmado.

Sin embargo, habría que resaltar que el club de la Universidad Nacional Nacional Autónoma de México (UNAM) no tiene una tarea fácil, pues no es el único club que se suma al interés de fichar al lateral.

Se espera que en los próximos días se de a conocer si Alves jugará en la Liga MX.

Dany Alves le dijo adiós al Barcelona

El pasado 15 de junio, el lateral internacional anunció que no seguiría en el Barcelona la próxima temporada, según confirmo este miércoles el jugador en su cuenta de Instagram, desde donde se despidió del club y de la afición azulgrana.



"Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club, a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas en algún momento en lugares distintos", anunció.

Alves, quien el mes pasado cumplió 39 años, se mostró agradecido por "tener la oportunidad" de regresar al Barça la temporada pasada "para poder decir adiós".

"Me gustaría agradecer también a todo el 'staff' por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. No saben lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria", afirmó.

Seguir leyendo

Barcelona cierra un acuerdo millonario con Spotify; ¿cambiará de nombre el Camp Nou?

Dani Alves: De ganar 10 millones de euros por año al salario mínimo con el Barcelona; ¿cuánto gana?