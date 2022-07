Joven pierde la mano y crea prótesis de madera: VIDEO

Además de los bailes y challengues, en TikTok también se pueden encontrar historias de personas que explotan su creatividad, tal como lo hizo este joven, quien después de perder su mano derecha, decidió hacerse su propia prótesis con madera. En su cuenta mostró cómo fue todo el proceso y reveló que ahora busca hacerse otra mucho más resistente.

El usuario identificado como Paco_el_Morlaco publicó un video en la plataforma china, con el que impresionó a todos internautas, pues mostró cómo creó desde cero una prótesis. A pesar de sus limitaciones motrices debido a que no contaba con una de sus extremidades, el joven adaptó cada una de las herramientas para poder utilizarla y diseñar el aparato que le ayudará para algunas actividades.

Así construyó una prótesis de madera

El usuario @pacoelmorlaco99 en TikTok explicó que primero hizo las falanges, las cuales funcionaron a la perfección, pues podían tomar cosas y moverse, por ello después confeccionó una base con forma de mano, que adaptó al muñón. Sin embargo, indicó que a pasar de que era práctico, necesitaba hacer otro mucho más resistentes como el grilon y aluminio.

"Solo realizar este socket me ha tomado una semana entera. He tenido que utilizar un montón de herramientas y adaptarlas como me sea posible", dijo mientras muestra como se ha amarrado algunos instrumentos en el brazo en el que le falta la mano, pues al parecer es diestro, por lo que es necesaria la prótesis.

Primero hizo los dedos Foto: Especial

"Claro que voy por buen camino, y también sé que si logro realizar esta prótesis funcional y muy económica, voy a poder ayudar a un montón de personas que están en la misma situación que yo", se escucha decir en el audio a Paco, quien tiene la esperanza que este artefacto sea de utilidad para aquellos que también perdieron alguna extremidad.

"Me encanta tu actitud", "Suerte! lo que haces es de admirar", "Mis respetos amigo" y "Eres un genio felicidades amigo", son algunos de los más de siete mil comentarios que se pueden leer en la publicación que ya superó los 650 mil "likes". Asimismo, hay algunos usuarios de TikTok que le han ofrecido ayuda económica o material para poder lograr su objetivo.

AQUÍ EL VIDEO: