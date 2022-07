"Chabelo" baila al ritmo de System of a Down, es lo mejor que verás hoy | VIDEO

Cada vez que Xavier López "Chabelo" es tendencia en redes sociales muchos de sus fanáticos piensan que algo fatal le ha ocurrido al famoso actor y conductor de origen estadounidense, sin embargo, también ocurre esto cuando algún personaje importante muere o alguien publica videos sobre la trayectoria del "Amigo de Todos los Niños".

Así ocurrió este martes, luego que se diera a conocer en Twitter una grabación en donde se observa un fragmento de una de las múltiples películas que llegó a grabar el presentador, sin embargo el video estaba editado y se podía apreciar a "Chabelo" bailando al ritmo de System of a Down, la famosa banda de rock de origen armenio.

El video de volvió viral en Twitter, en donde algunos aseguraron que el clip es de lo mejor que se podrá ver hoy en redes sociales; cabe destacar que ls imágenes que se muestran, son fragmentos de la película: "Chabelo y Pepito contra los monstruos", estrenada en el año 1973, época desde la cual Xavier López ya era identificado como "Chabelo" por el público mexicano.

"Chabelo" se vuelve viral en Twitter con música de System of a Down

Si bien, en otras publicaciones también se ha visto el mismo video, solo que editado con otras canciones, en este post se hace referencia a "Chabelo" como el inventor del slam. Los internautas reaccionaron como casi siempre en este tipo de posts: con mucho humor y recordando a Xavier López como uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana.

Fue a finales de mayo pasado cuando "Chabelo" se colocó bajo los reflectores de la prensa debido a rumores que se dieron a conocer en torno a su salud, pues se mencionó en la prensa que presuntamente el actor había sido desahuciado debido a un cáncer "agresivo" que padecía.

Ante esta situación, el presentador desmintió esta información en sus redes sociales y aseguró que afortunadamente había logrado superar el cáncer: "¿Desahuciado? ¡No!", escribió el expresentador de "En familia... con Chabelo" en un mensaje que compartió en su cuenta oficial de Twitter.

Otro de los personajes que desmintió esta información fue el gran amigo de Xavier López, Jorge Ortiz de Pinedo:, luego que fuera cuestionado por la prensa acerca de la salud del actor y conductor: "Es mi amigo, de toda la vida, ustedes lo saben. Está muy bien, no se preocupen, no hagan caso de noticias falsas, está estupendo Xavier, no se preocupen por él", declaró ante los reporteros a finales de junio pasado.

