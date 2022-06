Jorge Ortíz de Pinedo explota tras pregunta sobre la salud de Chabelo: "¿Qué tiene que ver eso?" | VIDEO

Jorge Ortíz de Pinedo contestó muy molesto ante la pregunta si sabía cómo se encontraba su amigo Xavier López "Chabelo", esto después de que se corriera el rumor de que el actor estaba muy grave de salud. El comediante estuvo con la prensa y no pudo evitar este tema, por lo que explotó contra los reporteros.

Hace algunas semanas, una revista de espectáculos difundió la información de que Chabelo tenía un cáncer agresivo y que estaba desahuciado. Sin embargo, el propio "amigo de todos los niños" salió a desmentir la noticia, asegurando que gracias a "Dios y a los doctores" logró superar la enfermedad y que hoy en día se encuentra "fuera de peligro", algo que alivió a sus seguidores quienes estaban preocupados por el actor de 87 años.

Así reaccionó Jorge Ortíz de Pinedo

En "Venga la Alegría" se transmitió una entrevista con Jorge Ortíz de Pinedo, quien fue cuestionado sobre la salud de Xavier López, sin embargo, no contestó de la mejor corma, pues se dejó ver muy molesto ante las cámaras. "¿Qué tiene que ver eso? No me pregunten cosas que no tienen nada que ver, no mezclen cosas", dijo.

"Es mi amigo, de toda la vida, ustedes lo saben. Está muy bien, no se preocupen, no hagan caso de noticias falsas, está estupendo Xavier, no se preocupen por él", declaró ante los reporteros, reforzando la información sobre que López se encuentra saludable y disfrutando de su retiro después de que terminó "En Familia con Chabelo".

Asimismo, Ortíz de Pinedo aprovechó para hablar de su propio estado de salud, ya que indicó que estaba viviendo en Acapulco, Guerrero, desde donde dijo que está trabajando, pues la tecnología le permite hacer juntas y comunicarse a la perfección con su equipo, sin necesidad de que se traslade a la Ciudad de México, lugar que no le favorece para mejorar debido la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también conocida como EPOC, la cual padece desde hace algunos años.

SIGUE LEYENDO:

Chabelo: ¿Cuáles son las enfermedades que padecer el ídolo de la televisión?