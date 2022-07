Mujer le declara su amor a su compañero de primaria; hace más de 30 años que no sabía de él

Verónica Díaz es una mujer casada con tres hijos y aunque aparentemente parecía tener una vida estable, la realidad era otra y no era feliz con marido, con quien la relación ya estaba dañada.

La argentina de 51 años vivía una vida rutinaria, hasta que vio una fotografía que cambiaría su estado de ánimo. A través de Facebook vio una imagen de una reunión que tuvieron sus compañeros de primaria, su curiosidad fue tal que quiso preguntarle a su amiga qué había sido de ellos.

Fue entonces cuando la agregó al grupo de WhatsApp en donde se encontraban todos los que habían asistido a la reunión, entre ellos, Carlos, alguien que siempre le había parecido atractivo.

El reencuentro con su excompañero

Verónica comenzó una amistad con Carlos, inicialmente todo se encontraba en un nivel platónico, pero con el paso del tiempo, la atracción aumentó al sentirse cautivada por su inteligencia, sensibilidad y atención hacia ella.

Además de su matrimonio, una de las limitaciones que tenía era la distancia, pues el hombre vivía en Río Negro, mientras que Verónica en Buenos Aires, es decir, los separaban más de 900 kilómetros.

Su matrimonio de 32 años

Aunque Verónica se casó hace 32 años con el padre de sus hijas, la situación se había deteriorado bastante, ya que al principio el hombre la había conquistado por su humildad y apariencia física, pero una vez en matrimonio todo cambió.

“Nuestra relación fue distante, fría. Había muy pocas demostraciones de cariño. Él no me besaba nunca, solamente cuando estaba borracho o drogado. Estaba con mi esposo por temor a quedar sola y al fracaso. Sostuve una relación violenta e infeliz por aparentar”

Desde el principio de su relación como marido y mujer, el hombre había ejercido sobre ella violencia física y psicológica, ya sea con golpes, insultos y desprecios, Verónica tenía que soportar los maltratos a falta de independencia económica.

Verónica le declaró su amor a Carlos

Después de un tiempo de ser amigos y de las muestras de afecto e interés de ambos, Verónica decidió confesarle a Carlos lo que sentía: "Me le declaré por WhatsApp estando casada. Le dije que me había encariñado con él y que quería tener una relación, pero no de amistad. En ese momento él se quedó en shock y me respondió 24 horas después. Aceptó mi propuesta y comenzamos un noviazgo virtual” señaló la enamorada mujer.

Fue dos meses después de que empezaron a salir formalmente, cuando Carlos besó a Verónica, lo cual fortaleció su compromiso en el noviazgo y encontraron momentos para verse, sin embargo, no podía ser completamente feliz, ya que se lo estaba ocultado a su familia.

Fue hasta que un día decidió contarle a sus hijas la verdad, quienes se mostraron felices por su mamá, su hijo ya se había enterado por su padre, entonces la noticia no la tomó del todo bien. Una vez que Verónica le dijo todo a su esposo, la insultó, pero terminó yéndose de la casa.

“Ahora sí me siento una mujer amada y que puedo amar a un hombre. Carlos es mi felicidad, mi lugar en el mundo" señaló Verónica, quien proyecta una vida junto a quien fue su compañero de primaria.

