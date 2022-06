Frase Mexicana: "Mucho ruido y pocas nueces", descubre el origen y significado de la expresión

En el lenguaje que se utiliza de forma coloquial entre los mexicanos existen una gran variedad de frases en las que se habla de comida, platillos y en general del arte culinario. Una de estas es la expresión "mucho ruido y pocas nueces", de la cual muchos desconocen su significado y origen.

Aunque en ocasiones el significado de las expresiones que utilizamos en el lenguaje coloquial van cambiando con el tiempo, es interesante conocer de donde surgieron y por qué la seguimos usando.

Una de las principales referencias en las frases que se utilizan en el lenguaje del día a día de nuestro país tiene que ver con los alimentos, pues se trata de productos de conocimiento popular.

¿Cuál es el origen de la expresión popular?

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define nuez como "fruto del nogal, de tres o cuatro centímetros de diámetro, (...) con dos cotiledones gruesos, comestibles y muy oleaginosos", conocido en el lenguaje culinario como fruto seco, pues su principal características son sus cáscaras duras.

La nueces se caracterizan por su cáscara dura. Foto: Pixabay

El origen de esta frase se ha relacionado con la traducción del título de la obra de William Shakespeare "Much ado about nothing", sin embargo, existen constancias del uso de la expresión en español un par de siglos antes, aunque muchos afirman que fue dicha comedia la que la puso de moda la frase en todo el mundo hispanohablante.

Otras teorías afirman que la analogía entre las nueces y el ruido nace de que este fruto seco era utilizado en la antigüedad para ser lanzado contra el suelo y provocar estridentes sonidos, como si se tratara de petardos.

¿Qué significado tiene la frase "mucho ruido y pocas nueces"?

La frase "mucho ruido y pocas nueces" advierte sobre no dejarse engañar por las apariencias y en ocasiones es utilizada para aplicarla a las personas que prometen muchas cosas, pero no suelen cumplir lo que dicen. También se usa se dice cuando se hace mucha propaganda sobre algún producto o tema para que resulte algo insignificante.

La expresión significa que algo o alguien es sólo apariencias pero no tiene contenido ni sustancia. Se hace referencia a que a pesar de haber hecho un gran alboroto, al final no hay ningún resultado real, ni positivo, por lo que se hace mucho ruido pero al final no se hace nada.

