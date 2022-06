"Las mujeres guapas son más fáciles de ligar": tiktoker rompe mitos para conquistarlas

En TikTok hay un océano de contenido diverso para el gusto de toda la gente, ya sea desde entretenimiento, videos impactantes o bien consejos sobre cocina, belleza y en este caso tips para poder conquistar a las mujeres más guapas con las que uno se puede encontrar, al menos así lo asegura un influencer en las redes sociales.

Identificado dentro de TikTok como raulitoshowcanal, este influencer dedica su tiempo para el altruismo del corazón y aconsejar a aquellos que buscan tener una relación sentimental o bien a los que ya la tienen para mantener a flote el barco de las emociones de pareja.

En su reciente tiktok, Raulito asegura que las mujeres más guapas son las más fáciles de conquistar, ¿cuál es el motivo? Según el creador de contenido se debe a que el conquistador tiene menos competencia ya que por lo general, cuando miran a una mujer atractiva, de inmediato la catalogan como inalcanzable.

“Entre más guapa, más fácil”, inicia el tiktoker su clip, “Entre más alto subas menos competencia hay. ¿Qué pasa cuando ves a una mujer guapísima, ‘guau, es una diosa’ y de ahí no pasa”, asegura raulitoshowcanal.

Agregó que a lo mucho, los hombres que ya son muy atrevidos llegan a decir a la guapa mujer: “que bonita sonrisa, que bonitos ojos, eres la mujer más espectacular que he visto”, pero no sucede nada, dijo, “Qué hace la mujer, te echa al costal de fans y de ahí no sales”, afirmó.

¿Cómo conquistar a una mujer guapa?

“¿Qué se necesita para que un hombre llegue directo?” pregunta el tiktoker en el clip, a lo que él mismo se responde, y según él, es la forma como se debe hablar con la chica de los sueños: “Ey, cómo estás, vamos a conocernos, aquí estoy de frente hablándote, con la seguridad al 100, autoestima al 100, habilidades sociales al 100, amor propio al 100, me considero el premio, aquí estoy, vamos a conocernos”.

Tras su consejo, el tiktoker pregunta a sus casi 315 mil seguidores si alguien conoce a alguien “que le tire a lo más alto y se crean capaces de lograrlo, muy pocos”, dice por lo que con base en ello es que plantea su teoría, asevera.

“La mayoría de los hombres al verlo inalcanzable bajan, digamos, unos escalones y van con lo que se sienten más seguro, y eso tiene 800 pretendientes más atrás, y las mujere top simplemente tienen fans y no tiene pretendientes de verdad”, dijo el tiktoker.

Al momento el clip contabiliza más de 700 mil reproducciones y lleva más de mil 600 comentarios, además de haber sido compartido casi mil 400 veces y tener casi 70 mil Me gusta por su teoría compartida. Para ver el clip completo basta con dar clic aquí.

