Joven compra un boleto de avión, pero su asiento no existe | VIDEO

Las situaciones poco usuales que se presentan en algunos vuelos cada vez son más virales en TikTok, donde los usuarios comparten sus experiencias, ya sea con las y los sobrecargos o con los mismos pasajeros.

Es así como la usuaria de TikTok @daisybarr1 publicó lo que le sucedió una vez que ya había abordado su vuelo: el asiento que tenía marcado en su boleto no existía.

Pero Daisy Barr no fue la única afectada, toda la fila 26 no existía, por lo que otros pasajeros también se quedaron de pie en un espacio destinado a la inexistente fila.

La joven británica no fue la única afectada. | FOTO: TikTok @daisybarr1

"Cuando tienes las fila 26, pero la fila 26 ya no existe" agregó en el video la usuaria quien mostró a una joven sentada en el suelo, esperando recibir alguna indicación por parte de los sobrecargos.

La joven británica agregó que no se quedaron de pie durante el vuelo, tuvieron que buscar asientos libres, ya que nadie les ayudó: "por suerte había algunos" puntualizó.

A través de los comentarios, los usuarios le recomendaron a la joven pedir un reembolso, ya que no era correcto que le vendieran un boleto de un asiento inexistente.

Los usuarios tuvieron que buscar asientos vacíos. | FOTO: TikTok @daisybarr1

En tanto, otros internautas compartieron sus experiencias, ya que al parecer, esta situación es más común de lo que parece, un usuario añadió: "Me pasó en un vuelo tenía fila 32 y el avión llegaba hasta el 28. La explicación que me dieron fue que habían cambiado de avión y este era más chico. Me hicieron esperar a que subieran todos y ahí me dieron un asiento."

