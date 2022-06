Mujer en pijama pisa a pasajeros sentados de un avión para llegar a su lugar | VIDEO

Una mujer fue captada en pleno vuelo de avión cuando al intentar llegar a su asiento pasó por encima de los demás pasajeros que estaban sentados en sus lugares. La acción generó un acalorado debate entre los usuarios de las redes sociales.

En las imágenes compartidas a través de Twitter, se ve a la pasajera estar vestida con lo que parece ser un pantalón de pijama y una blusa de manga corta color naranja; y para fortuna de los pasajeros, la mujer no lleva calzado, solo los calcetines que cubren sus pies.

En el clip de menos de 20 segundos, la mujer pregunta al primero de los pasajeros al que debe saltar por encima, sí puede hacerlo, para atravesar en su fila. En el tuit compartido, el autor del mismo escribió como descripción: "La actividad más criminal que he visto en un avión".

El tuitero aseguró que la mujer en pijama piso a los demás pasajeros durante todo el vuelo: "Esta mujer estuvo saltando sobre otros pasajeros durante todo el vuelo de siete horas”.

Así, la joven mujer tomó vuelo y aferrándose de los respaldos de la cabeza de los asientos con sus manos, se subió a donde reposan los brazos para cruzar la fila de asientos pese a que ya estaban ocupados por los demás pasajeros de vuelo de la chica.

En la toma se ve cuando la joven en pijama cruza por la fila de los asientos de tres personas, una de ellas un niño, que solo es protegido por un hombre que al parecer se trataba de su papá. Finalmente, la atrevida chica llega a su lugar ubicado en la ventanilla del avión y se corta la grabación del metraje.

Se desata el debate

Varios de los usuarios en Twitter mostraron su descontento por la acción de la mujer, "¿Nadie va a hablar de esos calcetines asquerosos y de que está volando en pijama?", dijo uno de los tuiteros; mientras otros más señalaron:

"Espera. ¿No podía caminar? ¿Dónde están los asistentes de vuelo? ¡Nadie le dijo NO!? Oh, diablos, no".

Asimismo, otros usuarios de Twitter arremetieron contra el autor del tuit del video por no “volar mucho” y dejarse impresionar por lo que vio hacer a la mujer en pijama: "Si esa es la actividad 'más' criminal que has visto en un vuelo, obviamente no has volado mucho".

