¡Terror adolescente! 5 Tendencias que triunfaron en tu juventud y ya pasaron de moda

Sin lugar a dudas, la pubertad y la adolescencia son épocas confusas para todos y cada uno de nosotros, y es que es entre los 12 y 19 años que estamos descubriendo nuestro lugar en el mundo y con ello, nuestros gustos, preferencias y hasta manera de vestirnos o comportarnos.

Sí, es en nuestra juventud que comenzamos a entender el significado de la palabra ‘moda’; las tendencias que suelen acompañar momentos de la historia de la humanidad y se terminan por convertir en fenómenos sociales, aunque sea por un corto periodo de tiempo.

Pero como bien decía tu mamá: ‘de la moda, lo que te acomoda’; no todos los estilos están hechos para perdurar en el tiempo, incluso hoy en día, miles de personas voltean al pasado y sienten pena por haberse subido a un ‘tren’ que ahora ha quedado en el olvido total.

Es probable que leyendo esto te hayas acordado de algunas modas o prendas que usaste de joven creyendo que estabas a la moda, pero si no, aquí te dejamos algunas de esas tendencias pasajeras que te llevarán de regreso al pasado y quizás te hagan sentir viejo o un poco incómodo; ojo, o es nada personal.

Las modas

Aunque no existe una verdad absoluta, la sabiduría colectiva suele rezar que las modas son pasajeras y solo viven un periodo corto de tiempo, y es que, según psicólogos y sociólogos, estas obedecen a los cambios dentro de algún contexto social y pueden tomar la forma de un producto, música, cortes de cabello o prendas en específico.

Generalmente, las modas son impuestas por famosos o personas con mucha influencia, pero hoy en día, los medios de comunicación y los anuncios publicitarios son responsables de hacerlo.

Y aunque las modas son seguidas por una gran cantidad de gente a nivel mundial, los patrones y tendencias de la sociedad actual son tan diversos, que los comportamientos suelen cambiar incluso de un día para otro.

¡Qué oso!

Muchos de nosotros nos dejamos llevar por las modas durante nuestra adolescencia, viendo en retrospectiva, quizás no fue la mejor idea seguir algunas de ellas, y aunque hay quien dice que las tendencias suelen regresar con el paso del tiempo, hay algunas que deberían terminar y no regresar nunca más.

Aquí te dejamos algunas de las modas que seguramente usaste en algún momento y hoy te arrepientes un poco:

Jeans rotos: Los pantalones descosidos, rotos y desgastados cada vez son más extremos; los navajazos en las rodillas ahora son tan grandes que llegan a las espinillas, ¿a dónde vamos a parar?

Los pantalones descosidos, rotos y desgastados cada vez son más extremos; los navajazos en las rodillas ahora son tan grandes que llegan a las espinillas, ¿a dónde vamos a parar? Pulseras de hule con forma de animales: Aunque en la secundaria era divertido coleccionarlas e intercambiarlas con tus amigos, ahora hace poco sentido gastar para tenerlas de adorno, ¿no crees?

Aunque en la secundaria era divertido coleccionarlas e intercambiarlas con tus amigos, ahora hace poco sentido gastar para tenerlas de adorno, ¿no crees? Enseñar los bóxers: Seamos honestos, nadie quiere saber qué marca de calzones usas.

Seamos honestos, nadie quiere saber qué marca de calzones usas. Cangureras: Sabemos que son útiles y cómodas, pero hay otros accesorios que te harán ver más a la moda.

Sabemos que son útiles y cómodas, pero hay otros accesorios que te harán ver más a la moda. Fidget spinners y selfie sticks: Antes eran un ‘must’ de la chaviza, pero ahora es difícil ver a alguien en la calle con uno.

Sí, sabemos que tal vez sigas usando algunos de estas modas, pero no te preocupes, lo bonito de todo esto es que quizás no eres el único. No te lo tomes personal, lo divertido de las tendencias es hacerlas tuyas a tu propio modo, así que, si no las quieres ver desaparecer, es probable que puedas convencer a tus amigos o familiares de que sigas en onda.