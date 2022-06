¿Qué es el poliamor y cómo funciona? Claves para entender estas relaciones amorosas

Bien dicen que todo cambia con el tiempo, y el amor no se ha quedado atrás; la visión de tener una relación con la misma persona por el resto de la vida es algo que no les cuadra a muchos, especialmente a las generaciones más jóvenes. Y aunque el término ‘poliamor’ no es para nada nuevo, ha tomado mucha fuerza en los últimos años.

El poliamor es algo que se practica desde hace tiempo, pero si aún no sabes a qué se refiere, es cuando un grupo de personas mantienen una relación afectiva, amorosa, emocional, íntima y sexual entre ellas; sí, aunque pueda sonar obvio, se trata de más de dos personas involucradas en un trato consensuado.

El poliamor en el siglo XXI

Es importante mencionar que el poliamor no es lo mismo que la poligamia, el swinging (intercambio de parejas) o incluso las relaciones abiertas. Por un lado, el primero de estos términos hace referencia a un hombre casado con varias mujeres o una mujer casada con varios hombres; los swingers generalmente solo comparten parejas con otras personas para liberar el aspecto sexual, al igual que una relación abierta; ambos sin involucrar sentimientos.

Sin embargo, el poliamor hace énfasis en la teoría de que el ser humano puede estar enamorado de más de una persona al mismo tiempo; es decir, que pueden sentir las mismas emociones y sentimientos sin importar el género, siempre y cuando haya un compromiso entre todas las partes involucradas.

Estas relaciones no tienen una estructura como tal, pues alguien puede tener dos amantes que no estén con nadie más u otros que a su vez tengan más parejas, por lo que, según los expertos, la clave para que el poliamor funcione, es una comunicación efectiva, sinceridad y respeto.

¿Es posible enamorarse de más de una persona a la vez?

Esta es quizás una de las preguntas más comunes que ha generado el tema del poliamor en los últimos tiempos; pero para algunos psicólogos, sociólogos y demás expertos, la respuesta está clara y es algo que parte de la naturaleza humana.

Aunque se dice que una vez que nos enamoramos ya no tenemos ojos para nadie más, no siempre es así; de acuerdo con los expertos, el sentimiento del amor es naturalmente abierto, diverso e infinito y puede saciarse de diferentes maneras o incluso, con más de una persona; ya sea por el tema afectivo o sexual, el enamoramiento puede darse entre más de dos personas.

Esta teoría ha traído a la mesa nuevamente la eterna discusión sobre la monogamia en la cultura actual; ¿es natural o una construcción social? Se cual sea el bando que elijas, es importante que, en caso de apostar por una relación poliamorosa, platiques con tu pareja para asegurarte de que estén en el mismo canal y busquen los mismos objetivos.

Si ya te encuentras en una de estas relaciones, recuerda hablar siempre con sinceridad, pues la comunicación es clave para llevar esta y futuras experiencias a buen puerto.