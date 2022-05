¿Has puesto el cuerno a tu pareja? Los 4 tipos de infidelidad más comunes

Hay quien dice que el ser humano no está hecho para pasar toda su vida con una sola persona; incluso algunos científicos, psicólogos y otros especialistas aseguran que la monogamia es algo aprendido de la cultura en la que vivimos y no algo natural. Pero, al ser una costumbre, tradición o un hábito, suele tener algunas reglas no escritas que dictan la forma en que debemos compártanos.

Sí, cuando estamos en pareja, existen una serie de ‘contratos’ no escritos que nos llevan a tomar las mejores decisiones para cada uno de los involucrados; desde cómo cuidarse uno a otro, hasta temas más sensibles, como el asunto de las infidelidades, o como se conoce coloquialmente, ‘poner el cuerno’.

Esta última acción tiene varios matices que han sido ampliamente discutidos por generaciones, pues, aparentemente, las infidelidades no suelen ser consideradas como tal en ocasiones; entonces ¿cuándo cuenta como poner el cuerno? Aquí te contamos los límites que existen, según varios expertos.

Poner el cuerno

Esta es, sin duda, una de las expresiones coloquiales más usadas para referirse a una traición o infidelidad, especialmente en una relación sentimental o de pareja; pero, ¿por qué le decimos así?

Bueno, existen diversas teorías; pero entre las más aceptadas destaca una en particular y hay que remontarnos a la época de los vikingos para saberla, pues de acuerdo con algunos investigadores, los jefes de cada aldea tenían el ‘derecho’ de acostarse con cualquier mujer, fuera casada, soltera o comprometida. Para que nadie los molestara en sus aventuras, solían colgar su casco -con cuernos- en la puerta de su casa; de ahí el origen de ‘poner los cuernos’.

Sin embargo, algunas de las explicaciones menos históricas tan solo hacen referencia a que los animales con cuernos no se los pueden ver, algo así como la ignorancia o desconocimiento que generalmente sufre el agraviado.

¿Cuándo cuenta como infidelidad?

‘Pero solo fue un beso’, ‘solo estábamos coqueteando’; estas y otras son algunas de las frases que más utilizan tanto hombres como mujeres para evitar una discusión en torno a una infidelidad; pero, ¿hasta qué punto se puede considerar tal?

Bueno, pues un grupo de investigadores y psicólogos se dieron a la tarea de encuestar a personas de ambos sexos y llegaron a algunos puntos importantes para definir que es en realidad ‘poner el cuerno’ a tu pareja.

Besos o caricias: No es lo mismo un saludo amistoso que dejarse llevar por el momento y dar un abrazo más largo de lo normal, incluso si es en medio de una borrachera ; al igual que los besos, la infidelidad se presenta de la misma manera.

Fantasear: Es completamente normal fantasear con alguien que te gusta mucho, excepto cuando estás en una relación; según los psicólogos, hacerlo es muestra clara de que no estás feliz en tu noviazgo y deseas estar con alguien más.

Coqueteos por mensajes: Sin duda, una de las más comunes en pleno siglo XXI, y es que con las redes sociales o servicios de mensajería instantánea, 'poner el cuerno' sin que tu pareja se de cuenta es muy sencillo.

Relaciones sexuales: Es la más conocida y temida de todas; cuando los límites de la confianza se rebasan, es momento de evaluar tu relación.

Cada persona y cada pareja tiene códigos y acuerdos diferentes para delimitar qué se considera engaño y qué no; y si aún no los tienen, quizás es el momento de dar el paso y hablarlo. Aunque no es una conversación sencilla y suele dar miedo, las consecuencias de no hacerlo podrían ser catastróficas. Intenta aclararlo para no tener este tipo de problemas en tu relación.