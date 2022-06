Mafe Walker, mujer que habla alienígena, responde a las burlas y críticas que ha recibido tras hacerse viral | VIDEO

En redes sociales se viralizaron los videos de una joven llamada Mafe Walker, quien asegura ser un portal: "soy un portal, un medio de comunicación entre otras dimensiones más altas a la Tierra, hay dimensiones, la tercera, cuarta, quinta, sexta, muchas... doceava y depende de la frecuencia que yo conecte, aperturo el portal" explicó.

Y es que cada vez más personas han identificado a la popular médium, luego de haber sido invitada en dos ocasiones al matutino "Venga la Alegría" en donde hizo una demostración en vivo de su forma de comunicarse.

La popularidad de Mafe Walker

A raíz de que se volvió popular, algunos internautas han creado memes e incluso algunos la han criticado por su forma de pensar, algo nuevo a lo que se ha tenido que enfrentar la colombiana.

En esta ocasión, Walker fue invitada al programa al programa Chisme No Like, en donde aseguró que no sólo ella puede comunicarse de esta forma: "Todos tenemos esa habilidad, regalo y son códigos y es por telepatía, siempre es como recordar este canal y este acceso, porque va a ser todo telepático" explicó.

Asimismo, puntualizó que ella no se comunica con extraterrestres, como muchas personas han asegurado: "No se llaman marcianos, quiero cambiar el término a seres estelares, son seres de otras dimensiones de estrellas" asimismo, aseguró que se comunica con almas de personas que ahora se encuentran en otra dimensión "en otro estado de consciencia".

Mafe Walker responde a críticas

Cuando se le cuestionó sobre cómo maneja todo lo que se ha dicho de ella, tanto los memes como las críticas que ha recibido a raíz de su repentina popularidad.

"No mi corazón, al contrario yo vengo a dar este mensaje porque la Tierra ya está en una frecuencia extremadamente alta, los bebés, los niños que están naciendo ya tienen su código" aseveró Walker sin darle más importancia al tema.

