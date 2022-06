TikToker viraliza a jardinero que construye casas en árboles y bajo tierra en Zapopan | VIDEO

Recientemente, se viralizó el caso de un hombre que se dedica a construir casas bajo tierra o en los árboles de los camellones de Zapopan, Jalisco, pues asombró por sus habilidades para construir y diseñar.

A través de un video de TikTok, el usuario identificado como Daniel Gutiérrez, quien se hace llamar Mr. Tronos, mostró como un hombre se las ha ingeniado para construir casas subterráneas y en árboles.

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia cómo lucen las casas hechas por Jorge, quien es el creador de estas construcciones, y se puede observar que están hechas de materiales como tierra, arena, troncos de árboles y hasta plantas.

Según reveló Daniel, “El Inge Jorge”, como le llama de cariño, ha construido en total cuatro casas. Tres de estas se encuentran en árboles y una está bajo tierra en un camellón.

En una entrevista que ofreció a Daniel Gutiérrez, Jorge detalló que las casas son construidas con material que va encontrando y recolectando. Además, reveló que cada una de sus construcciones le ha llevado diferente tiempo, sin embargo, mencionó que alrededor de 5 o 6 meses es lo que ha demorado en hacerlas.

“Son cuatro casas incluyendo la subterránea. Cinco con la que destruyeron”, reveló Jorge en un video, donde detalló que aquella casa fue destruida porque un vecino estuvo molestando con eso.

“Poco a poco, conforme va saliendo el material lo voy haciendo. Me puede llevar 4 o 5 meses tal vez, pero no me he metido de lleno con esa casa (la subterránea). Me tomó tres meses, pero hace 2 años desde que se hizo y digo trabajando en ella (sobre su casa principal en un árbol)”, agregó Jorge.