La belleza en el mundo de los cosméticos toma conciencia y cuida el testeo en animales

La lucha en contra de la experimentación en animales data de los 50, con Lady Muriel Dowding. En los 70 se retomó el tema con el Fashion with compassion, propuesto por Marcia Pearson.

En los 80 la People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), recuperó a animales que eran utilizados para experimentar, de un laboratorio de Maryland.

EL SIGNIFICADO

Este término se da a toda empresa o marca que no haga pruebas en animales en ninguna de las fases de elaboración, lo cual abarca desde los ingredientes utilizados hasta el producto final.

Existen tres principales organizaciones que certifican a empresas cruelty free: PETA, Leaping Bunny y Choose Cruelty Free (CCF).

TIPOS DE EXPERIMENTOS

Entre las especies que son más usadas se encuentran roedores y conejos.

TEST de Draize

Aplican sustancias en los ojos de los animales durante siete días, lo cual les produce ceguera.

Toxicidad de dosis repetidas

Los seres vivos son forzados a inhalar o ingerir ingredientes cosméticos. Las sustancias también se aplican en su piel afeitada.

Toxicidad reproductiva

Se hace sólo a hembras preñadas, las cuales ingieren sustancias, para, posteriormente, ser sacrificadas y así poder evaluar la toxicidad en sus fetos.

Toxicocinética

Los animales ingieren sustancias para después ser sacrificados con el objetivo de examinar la metabolización, absorción, distribución y excreción de las mismas en sus órganos.

Pruebas de carcinogenicidad

Esta prueba consiste en alimentar a los roedores con las sustancias durante dos años, con la finalidad de comprobar si éstas les producen cáncer.

FIRMAS COMPROMETIDAS CON EL MOVIMIENTO

En la industria existen diversas marcas certificadas como "libre de crueldad animal". Muchas de las cuales también son consideradas eco friendly.

María Bonita

Esta firma mexicana salió al mercado en 2015 y se caracteriza por tres principios: es libre de crueldad animal, es hecha a mano y sus ingredientes son de origen vegetal.

Bailando juntos

La firma de Yuya, cuenta con el sello cruelty free de PETA; también se caracteriza por promover el reciclaje de productos.

Too Faced

Desde 2001 la firma americana es parte del programa Beauty without bunnies de PETA.

NYX

La firma estadounidense cuenta con el sello cruelty free de PETA.

Otros datos

Save Ralph surgió en 2021. Su finalidad fue crear conciencia del problema.

El año pasado, alrededor de 500 mil animales fueron torturados.

En los años 50, Muriel Dowding promovió la frase Beauty without cruelty.

En los 70, Marcia Pearson creó el término Fashion with compassion.

POR DANIELA ZAMBRANO

MAAZ