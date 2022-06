Godínez, los más afectados por bloqueo de transportistas, tristes anécdotas se viralizan

La Ciudad de México sufrió caos desde temprana hora de este jueves debido a los múltiples bloqueos que realizaron los transportistas que se manifestaron para exigir a las autoridades locales que autorice el incremento al costo del pasaje.

Las redes sociales una vez más sirvieron como auténticos psicólogos para que los afectados, en su mayoría godínez -oficinistas que generalmente trabajan de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde-, sacaran sus frustraciones al haber sido víctimas del calvario que hoy en particular fue aún más pesado que en el resto de la semana.

Con hashtags como: #BloqueoMañanero, #vidagodin y #Godinez, los llamados godínez comenzaron a compartir sus tristes anécdotas mientras trataban de llegar a sus lugares de trabajo pese al caos provocado por los bloqueos. Uno de ellos describió lo que casi a diario sucede dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro:

“Venía corriendo por qué se me hacia tarde por el #BloqueoMañanero y se les ocurre pelearse en el metro, trate de escapar y una señora se me colgó para poder salir conmigo del vagón, me rompió mi camisa. Así estoy en la oficina #vidagodin #Godinez”.

Uno de los afectados por los bloqueos de transportistas. Foto: Twitter

En solidaridad, algunos usuarios respondieron al afectado al darle algunos consejos para que evitara que su camisa se rompiera aún más.

- Una engrapadita por dentro y listo.

- Se intentó y me estire tantito y la grapa lo desgarro (sic) más, me tuve que ir a comprar una camisa al coppel jajajajajaj.

- Que mala onda y creo que hasta con rasguño resultaste.

- Un moretón de regalo :(.

Otros también se quejaron por accidentes en su ropa

Otro de los empleados que también logró llegar a su oficina al usar el Metro, comentó que al ir el vagón tan lleno, no se percató que se tiró comida encima de su pantalón mientras desayunaba. “A mi se me tiro (sic) mi comida por qué (sic) el metro venia (sic) super (sic) lleno y no me di cuenta hasta que llegue (sic) a la oficina pd. Era mole”.

A este godín se le arruinó la ropa. Foto: Twitter

A dicho godínez, la gente le respondió: “Jajajajajajaja lo siento mucho, con vinagrito y jabón de trastes sale, bueno masomenos (sic). Espero mejore tu día”.

“¿Qué tan mal está la situación en el metro?”, preguntó otro tuitero, a lo que le respondieron: “La línea 1 siempre está horrible, como ya se había difundido desde ayer el mensaje de los bloqueos creo que los que viajan en carro decidieron tomar el metro entonces si subió un poco la cantidad de usuarios”.

Este jueves 2 de junio los transportistas bloquearon varios puntos de la Ciudad de México alrededor de las 7:00 de la mañana. Algunas de las zonas afectadas fueron:

Calzada I. Zaragoza, a la altura del Metro Guelatao, Calzada Miramontes y Taxqueña, Dr, Gálvez, en Insurgentes Sur, Constituyentes y Reforma, Paradero Tláhuac, Metro Martín Carrera y el Paradero Indios Verdes.

