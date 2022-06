Señoras rezan el rosario cuando en medio de una marcha LGBTQ+ | VIDEO

Como cada año, la comunidad LGBTQ+ realiza marchas en este mes de junio; sin embargo, el día 28 conmemoran el Día Internacional del Orgullo por lo que es natural que en diversas partes del mundo las personas se congreguen y alcen la voz para que sus derechos sean respetados y prevalezca la igualdad, tolerancia y dignidad.

A través de las redes sociales circula un video de una pequeña marcha en las calles de un poblado. en las imágenes se puede observar que la mayoría de los asistentes son jóvenes, de los cuales algunos tienen pancartas y otros las banderas multicolor que que siempre despliegan con orgullo.

Cabe destacar que también se pueden ver algunas chicas con flores en las manos; todos caminan de la manera más pacífica y haciéndose notar. No obstante, un par de señoras no perdieron la oportunidad de sacar los rosarios y citar las plegarias. En el rostro de las mujeres se puede ver preocupación, pero fue un detalle que no pasó desapercibido y de inmediato se viralizó.

Los jóvenes salieron a las calles para manifestar su orgullo (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué dijeron los internautas?

La grabación fue subida en la plataforma TikTok por la usuaria @veronicamacias491 y pidió que nadie fuera como las señoras. De igual manera musicalizó todo con la melodía "Parra sin doncon" de El Alfa. Como era de esperarse los comentarios brotaron de inmediato.

En este caso no faltó quien mencionó que no estaba bien la reacción de las señoras, pero fueron los menos, pues hubo quienes lo tomaron a broma diciendo que el rezo fue por el bien de la marcha. Asimismo, mencionaron que en algunas lugares, donde son muy religiosos, las marchas tuvieron buena aceptación por parte de las personas.

"En mi pueblo católico el año pasado fue la primera marcha gay, me esperaba algo así y no, las mamás acompañaron a sus hijos", "jajaja ni que fuéramos demonios", "soy católica pero eso es muy chistoso", "de verdad no todos los católicos somos así les deseo mucha libertad y amor", fueron algunos de los mensajes.

Si deseas ver el video DALE CLIC AQUÍ.

Las mujeres sacaron sus rosario al paso de la marcha (Foto: Captura de pantalla)

