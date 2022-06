Donante de sangre abandona clínica tras negarse a responder si estaba embarazada

Un donante de sangre masculino, de 66 años, se negó a responder una pregunta acerca de si estaba embarazado, esto como parte de un cuestionario previo a la donación, por lo que decidió abandonar el sitio e irse, luego que durante al menos cinco décadas hubiese asistido a realizar este tipo de práctica.

Se trata de Leslie Sinclair, originario de Stirling, en el centro de Escocia, quien a lo largo de más de 50 años ya había realizado al menos 125 donaciones, sin embargo, en esta ocasión fue distinto, ya que rechazó responder la pregunta realizada como parte del protocolo y se quejó con el personal, antes de tomar la decisión de irse.

Al hombre, un conductor jubilado de una empresa de ingeniería, se le preguntó si estaba esperando un hijo o si había estado embarazado en los últimos seis meses, momento en el que decidió quejarse con el personal de la clínica inglesa a la que acudió; les aseguró que esta pregunta no se aplicaba y en su caso no debería tener que responderla, por lo que le dijeron que no podían aceptar su sangre.

Caso trascendió la prensa en Reino Unido

Este caso ocurrió la semana pasada, luego que Servicio Nacional Escocés de Transfusiones de Sangre (SNBTS, por sus siglas en inglés) lanzara una campaña para reclutar un millón más de donantes de sangre, luego que los números cayeron durante la pandemia.

Leslie Sinclair es originario de Stirling, en el centro de Escocia. FOTO: Especial

El objetivo era hallar al menos 16 mil nuevos donantes para el próximo año y este viernes se dio a conocer que a todos los donantes potenciales se les pregunta si están embarazadas o embarazados para "promover la inclusión" y porque el embarazo "no siempre es visualmente claro".

Enojado por la negativa a responder a esta pregunta, el señor Sinclair, padre de dos hijos, aseguró que esta decisión no tenía sentido: "Estoy enojado porque he estado donando sangre desde que tenía 18 años y he ido regularmente. Estoy muy feliz de hacerlo sin ningún problema", explicó.

“Siempre hay un formulario para completar y eso está bien, tienden a preguntar sobre condiciones médicas o enfermedades, y claramente eso se debe a que la sangre debe ser segura", indicó a los medios ingleses.

Sinclair ha donado sangre durante al menso 50 años. FOTO: Especial

Sin embargo, en esta ocasión hubo una pregunta que no había visto antes: ¿Estás embarazada o lo has estado en los últimos seis meses?, la cual requería una respuesta de sí o no. “Le señalé al personal que era imposible para mí estar en esa posición, pero me dijeron que tendría que responder, de lo contrario no podría donar sangre", declaró.

“Les dije que era una estupidez y que si tenía que irme no volvería, y eso fue todo, me subí a la bicicleta y me fui pedaleando. Es una tontería y me enoja porque hay personas vulnerables esperando sangre, incluidos niños, y que necesitan ayuda desesperadamente", destacó el hombre de 66 años.

Sinclair dijo que su esposa Margaret, de 59 años, también estaba horrorizada y agregó: "Ella tampoco puede entenderlo", detalló. Las mujeres embarazadas deben esperar seis meses después de dar a luz para donar sangre.

Sinclair es un conductor jubilado de una empresa de ingeniería. FOTO: Especial

Este viernes, una vez que se dio a conocer la noticia del señor Sinclair, el profesor Marc Turner, director de SNBTS, declaró: "Apreciamos el apoyo de todos y cada uno de nuestra comunidad de donantes y agradecemos al Sr. Sinclair por su compromiso durante muchos años. Si bien el embarazo es solo una pregunta relevante para aquellas cuyo sexo biológico o sexo asignado al nacer es femenino, el sexo asignado al nacer no siempre es visualmente claro para el personal."

