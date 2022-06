Mujer de 90 años pelea contra un oso con una silla en Tennessee

Una anciana de 90 años ha salvado milagrosamente la vida, luego de enfrentar a un oso. Esto sucedió en Tennessee, Estados Unidos, cuando la mujer se encontraba tranquila en su hogar, pero un ruido la alertó y al salir al porche de su casa se percató que había un oso negro sentado en ese lugar.

Luego de lo anterior, la mujer debió asustarlo o ahuyentarlo de alguna forma, lo cual provocó que el oso la atacara y ella, con valentía, le enfrentara ayudada de una silla que llevaba consigo.

El resultado final es que la señora, de nombre Altha Williams, salvó su vida y puede contarlo al mundo.

Oso ataca a una anciana de 90 años

Apoyada en su silla de jardín, Altha Williams decidió revelarse contra el oso negro que llegó hasta el porche de su casa. Luego de enfrentarlo, ella solamente sufrió un rasguño en el antebrazo, lo cual curó con la asistencia médica recibida.

Según relató la muer de edad avanzada, el oso negro estaba acompañado de tres cachorros más, todo esto en su csa de Sevierville, Tennessee.

"Me hizo una estocada. La cara del oso estaba en mi cara. Estaba sentado aquí, no había estado aquí más de dos o tres minutos. Evidentemente me escuchó", relató Altha Williams.

Sacrificaron al oso

Luego de que este oso atacara a Altha Williams, quien vive cerca del Parque Nacional Smoky Mountains, la mujer confesó que ha agradecido por vivir.

"He estado alabando al Señor desde entonces, porque puede que no esté aquí", dijo Williams, quien recordó que otros osos que se acercan simplemente se asustan y huyen, pero este no hizo lo mismo.

Por lo tanto, al ser un oso que enfrentó a un humano, todo indicó que fue rastreado por la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee y se le sacrificó.

"Después de que el oso de la madre se apoderó de la víctima, dejó esa área y, por lo que nos dicen, acusó a otro vecino que lo disparó", dijo un portavoz de la agencia.

Según las pautas estatales, los osos que hieren a los humanos en un vecindario residencial son eliminados, ya que no basan esa acción en emociones o sentimentalismos.

“Una vez que un oso ha hecho contacto con una persona y ha causado lesiones, no tenemos más remedio que sacrificarlo. No se puede reubicar", se precisó.

SIGUE LEYENDO

Familia de osos pone en alerta a Sonora; VIDEO capta a uno de los cachorros