Joven se enteró un año después que su exnovio la engañaba; su amante se lo contó: "Conviví con un total desconocido"

En redes sociales son muy comunes las historias de infidelidad. En esta ocasión se ha vuelto viral el caso de Daniela, una joven en Argentina que contó que su exnovio la engañaba y se enteró un año después porque su amante le escribió para contarle la verdad.

A través de su cuenta de Twitter, la usuaria @Dani_iozzia reveló que el pasado miércoles 8 de junio, una chica le envió un mensaje para contarle que mantenía relaciones sexuales con su hoy expareja, mientras vivían juntos. Su anécdota se volvió viral con más de 80 mil likes.

"Le di una casa, trabajo, lo mantuve económicamente mas de un año, le di todo, hasta lo que no tenia , y el hijo de mil p... agarraba mi plata y se iba al telo con otra", escribió Daniela , originaria de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires (Argentina) .

Agregó que siente asco por quien fuera su novio y aseguró: "Conviví con un total desconocido". La adolescente detalló que empezó a ir a terapia para "ser mejor novia", pues el infiel le hacía saber que no era suficiente y la amenazaba con dejarla.

" Padecí ataques de pánico, ansiedad, depresión, lastimarme , porque siempre me hacia saber que yo no era suficiente y se podía ir en cualquier momento. Tratándome de loca ante cada cosa que preguntaba. Y mientras tanto, diciéndole a otra que nunca lo habían garchado así. Nunca sean así de soretes ".

Para terminar el hilo viral en Twitter, Daniela aseguró que el chico se hacía limpias porque todo le salía mal. "Hijo de p..., ¿si sos una basura qué te va a salir bien? Todo vuelve, así que acostúmbrate a vivir en la mierda", finalizó.

Un usuario la criticó preguntándole si corroboró lo que le contó la amante o le creyó todo a una chica que no conoce, por lo que Daniela respondió que la tercera en discordia le envió pruebas como fotos y audios. Además, el hoy exnovio lo confirmó al quedarse callado.

"¿Pero que se piensan que soy pelotuda? Me pasó fotos, capturas, audios, y todo lo que se imaginen. Igual me lo terminó de confirmar él con la cara de pelotudo que tenía cuando fui, no decía nada", finalizó.