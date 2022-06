Experta en niños muestra cómo detener los berrinches "en seco" y se vuelve viral | VIDEO

Una experta en desarrollo infantil se dio a la tarea de revelar lo qué se debe hacer para detener a un niño cuando hace berrinche y asegura que este método está comprobado científicamente.

A través de un video que publicó en TikTok, la experta identificada como Kristyn Sommer, quien tiene un doctorado en desarrollo infantil, difundió cómo detener los berrinches de los más pequeños del hogar y su video se volvió viral.

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia a la experta explicando los pasos que se deben seguir para detener la furia de los menores y menciona:

“Cuando tu hijo pequeño está a punto de estallar y grita porque acabas de servirle algo que no quería, que no te pidió. Pon atención porque esto es lo que debes hacer”, menciona la doctora Sommer.

De acuerdo con Sommer, cuando te encuentres en una situación así, debe ofrecerle dos opciones al menor y en el caso de la comida, puedes ofrecerle dos platos diferentes con la misma comida.

Con esto, la doctora explica que los niños deben detener sus rabietas, pues asegura que al igual que los adultos, los niños odian que les digan que hacer y al darles opciones, les otorgas a ellos el poder.

Por su parte, usuarios en redes sociales ya han comentado el video que se volvió viral y confirman que darles opciones a los pequeños funciona para detener sus berrinches.

"¡Acabo de usar esto, y funcionó perfectamente! Quería helado para el desayuno, así que le ofrecí cereales o Up & Go y él estaba feliz", "Dejé que mi hijo de tres años eligiera UN alimento para su plato: ha hecho que la hora de la comida sea de bajo estrés" y "Definitivamente funciona. Si no quieren lo que estás ofreciendo, entonces no obtienen NADA", fueron algunas de las respuestas de los internautas.