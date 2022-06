Mexicana y español ligaban en fiesta y se viraliza pelea por “la Conquista”

Una joven mexicana ligaba con un muchacho de origen español durante una fiesta, pero de pronto “la miel” del coqueteo fue cambiando de tono hasta que la discusión tomó su lugar, todo por hablar de la historia española y el nulo conocimiento que los europeos tiene sobre ella, al menos ese fue el argumento que dio la chica.

A través de la cuenta de TikTok Agus RB, se publicó el dulce momento que terminó de forma agridulce cuando el hombre, quien presuntamente es de España, estuvo en desacuerdo con la joven mexicana que momentos antes tenían otra interesante charla tal como lo describe la publicación:

“Mi amiga empezó ligando con uno españoles y terminó peleando con ellos por la conquista”, descripción que está acompañada por los hashtag: Real es mi ídolo #humor #mexico #risa #pov #fiesta #chisme #storytime.

Todo inició porque "Colón no descubrió América"

En el clip de menos de 30 segundos de duración, el autor del tiktok describió que el nombre de la joven mexicana es Celia, y que a las 5:00 de la mañana estuvo peleando con españoles por la Conquista, “es lo mejor”, aseguró durante la reproducción del clip.

La mexicana y el español peleando. Foto: TikTok

En el desarrollo del pleito, se alcanza a escuchar a la joven Celia decir que Cristóbal Colón no descubrió América, y enfatizó que en España no saben de historia: “Cristóbal Colón no descubrió América. Definitivamente España no sabe historia”.

Tras la publicación del tiktok, la respuesta de los usuarios llegó:

“No la juzgo porque fácilmente podría ser yo”.

“No habrá cita, pero al menos ya conocen la verdad”.

“Devuelvan el oro”.

“Orgullosa de ti reina, que digo reina, reinona”.

Mientras otros más recordaron algunos anécdotas que tuvieron con personas extranjeras con las que pasaron una situación parecida:

“Mis amigos y yo cuando tuvimos un campamento internacional en Irlanda”; “Por eso decidí cambiar mi viaje a España por otra parte de Europa porque yo sabía que iba a terminar peleando por esto. Lo digo en serio”, se lee entre las reacciones”. Para ver el clip completo del tiktok puedes dar clic aquí.

