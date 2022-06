¿Cómo se prepara Londres para celebrar el Jubileo de la reina Isabel II?

Desfile en el Palacio de Buckingham

Se trata de la fiesta real en su expresión más exuberante. El espectacular desfile, que se lleva a cabo el 2 de junio para conmemorar el cumpleaños oficial de la Reina, contempla la participación de más de 1,400 soldados, 200 caballos y 400 músicos.

La Torre de Londres florece

En preparación para las fiestas del Jubileo, los Palacios Reales Históricos han seleccionado y plantado más de 20 millones de semillas de flores en el legendario foso de la Torre de Londres –construido en el siglo XIII– que se cubrirá de color en honor a la Reina.

De fiesta en Mayfair

Como es tradición, el mítico distrito de Mayfair albergará una de las fiestas urbanas más grandes en la ciudad. Como en ediciones anteriores, la entrada será gratuita para que los visitantes prueben la variedad de menús que los restaurantes y bares han preparado para la ocasión.

Un servicio del té digno de la Reina

El restaurante Ting del hotel Shangri-La, en el colosal Shard, el edificio más alto de la ciudad, presentó su Skyline Jubilee Afternoon Tea, que incluye una reimaginación del Dubonnet, el coctel favorito de la Reina.

Celebración cultural

Los museos de la capital británica también están de fiesta: el Museo Británico presenta una exhibición especial de monedas reales; el Museo de Sir John Soane exhibe memorabilia reale, que incluye desde tazas y platos hasta accesorios para el cabello. Por su parte, el Imperial War Museum albergará la exhibición Crown and Conflict: Portraits of a Queen in Wartime.

MAAZ