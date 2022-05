"No soy una fabricante de bebés": Joven festeja su ligadura de trompas y genera debate en redes | VIDEO

Una joven de 25 años se volvió viral en TikTok luego de expresar su felicidad tras haberse sometido a una cirugía de ligadura de trompas de Falopio, la cual evitará que tenga hijos en un futuro y será estéril de por vida.

La chica identificada como Abby Ramsay, quien es originaria de Estados Unidos, compartió su historia a través de un video de TikTok donde muestra los documentos que confirman que se sometió a la cirugía para ser estéril.

De hecho, revela los papeles imitando las fiestas de revelación de género que hacen las mujeres que están embarazadas y pronto darán a luz, lo que causó toda clase de comentarios en redes sociales, algunos en contra y otros a favor.

“¿Qué trauma viviste que te llevó a decidir esto?”, “Lamentable que una mujer tenga que batallar tanto para lograr esto”, “Tuve 2 niños y después me esterilizaron Feliz de esa decisión”, "Felicidades, me alegro mucho por ti", "A mis 40 años y nunca quise ser mamá. Disfruto viviendo mi vida pacífica, tranquila, sin remordimientos, lucrativa, feliz, libre para hacer y vivirla como me plazca" y "¡Felicidades! Yo también quiero hacerlo", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Por su parte, la joven que trabaja como modelo se mostró muy feliz al poder someterse a la cirugía, pues por su edad y lo importante que es tomar esta decisión algunos médicos se niegan a realizarla, ya que consideran que las mujeres que no han tenido hijos no están listas para esterilizarse.

En un post de su cuenta de Instagram, la chica de 25 años explicó que desde que tenía 16 años decidió someterse a la cirugía para no tener hijos. Sin embargo, detalló que ningún médico aceptó operarla hasta hace poco, lo que ocasionó su felicidad.

"El primer ginecólogo que le mencioné esto me dijo que necesitaba terapia (ya estaba recibiendo terapia en ese momento) y me dijo que no lo discutiría conmigo. Otra básicamente culpó de todos mis problemas a las hormonas y me envió con píldoras anticonceptivas, a pesar de que le dije varias veces que me enfermaban violentamente", detalló la joven en su publicación.