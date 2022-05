Consumo de marihuana sí afecta la mente de las personas, nuevo estudio lo confirma

El pasado 20 de abril se celebró el Día Mundial de la Marihuana y México no fue la excepción, un país en el que miles de consumidores han solicitado desde hace tiempo al Gobierno alcanzar un marco regulatorio para producir y consumir marihuana sin que haya acciones legales en su contra.

En este contexto cabe destacar que el consumo de cannabis sativa o marihuana ha sido recurrente en la humanidad desde hace cientos de años, ya que de acuerdo con estudios los seres humanos la han usado por más de mil años. Y aunque ahora su uso como droga recreativa es cada vez más reconocido, aún existen tabúes en torno a este tema, además de legislaciones que lo regulen.

Si bien se ha hablado mucho en torno a estos los aspectos en el discurso público y político, todavía existe desconocimiento acerca de las consecuencias de su consumo, por ello un estudio reciente acerca de la marihuana reveló cuáles son las afectaciones que se da en el cerebro y dio a conocer que sí existen afectaciones.

El consumo de la marihuana entre la población joven

Un 35% de los consumidores de cannabis tiene entre 18 y 25 años. FOTO: Cuartoscuro

Son tres estudios recientes los que fueron publicados en "The Journal of Psychopharmacology", la revista "Neuropsychopharmacology" y el "International Journal of Neuropsychopharmacology", en donde se prueba la manera en que el uso de la marihuana puede influenciar un número de procesos cognitivos y psicológicos.

Dado que el uso de la cannabis sativa o marihuana se da mayoritariamente entre personas jóvenes, cerca de 192 millones de personas alrededor del mundo de entre 15 y 64 años la utilizan, según la Agencia contra el Crimen y las Drogas de la ONU, y un 35% de estos consumidores tiene entre 18 y 25 años, el consumo tiende a afectar sus cerebros, los cuales están aún en desarrollo.

Esta condición, en el largo plazo, los puede volver particularmente vulnerables a los efectos asociados al uso del cannabis. Uno de los estudios refieren que el tetrahidrocannabinol, principal ingrediente psicoactivo del cannabis, tiene como espacio de influencia en el cerebro en el sistema endocannabinoide.

Ahí es donde se encuentran los receptores que responden a los componentes químicos de esta hoja, los cuales cuentan con una presencia importante en las áreas prefrontales y límbicas del cerebro, que es el sitio donde se modulan los mecanismos de recompensa y motivación, se destaca en los informes.

¿Cómo afecta a la mente el consumo de la marihuana?

El consumo de la hoja puede conducir a que las personas presenten problemas de salud mental. FOTO: Cuartoscuro

Dado que también los receptores regulan la señalización de las dopaminas, el ácido gamma-aminobutírico y el glutamato del cerebro, el consumo de esta hoja interferirá en la motivación, recompensa y aprendizaje del cerebro. Los estudios refieren que además el uso del cannabis puede llegar a afectar el proceso cognitivo, sobre todo en aquellas personas con desorden en el consumo del producto.

Según estimaciones, el 10% de los consumidores del cannabis cumplen con el diagnóstico de este desorden. La investigación se encargó de examinar de cerca a 39 personas con este desorden y se compararon con otras 20 personas que nunca, o de manera poco frecuente, consumieron esta hoja.

El resultado logró demostrar que aquellos participantes que presentaban este desorden tenían un peor desempeño en las pruebas de memoria del Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, (un test diseñado para evaluar la capacidad del cerebro de retener datos), en comparación con los demás. Además se logró demostrar que el consumo afecta de manera negativa las "funciones ejecutivas".

Finalmente, se reveló que el consumo del cannabis también afecta las emociones, la forma en que se sienten las personas e influyen en la manera en la que piensan. Esta situación puede conducir a una alteración en su desempeño tanto en el trabajo como en la escuela. Hay evidencia además de que el consumo de la hoja puede conducir a que las personas presenten problemas de salud mental.

