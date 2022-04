Oaxaca: Activistas ponen en jaque a las autoridades; usuarios de mariguana podrán fumar en las calles

El tema del consumo de marihuana en nuestro país sigue siendo un tema de amplio debate, tanto social como jurídico. Sin embargo, existen personas que luchan de manera incansable para que se pueda legalizar en su totalidad para que su consumo, además de medicinal, sea recreativo.

En Oaxaca, parece que este "sueño" ya se vive desde hace algún tiempo, pues resulta que las autoridades no pueden remitir a los fumadores y mucho menos caer en extorsiones debido a que no existe una ley que lo impida.

En este sentido la única condición es que aquellos que consuman la yerba, lo hagan lejos de escuelas, hospitales o cerca de alguien a quien pudiera molestarle el humo. En todo caso, los oficiales tendrán que invitar a los fumadores a cambiar de lugar. Cabe destacar que el Gobierno del Estado ya otorgó más de 20 licencias para plantar la cannabis.

¿Cómo se dio éste paso?

Durante los primeros meses de este año se llevó a cabo una protesta en la que, después de algunos arrestos, descubrieron que no "hay alguna prohibición explícita para el consumo", por lo que solicitaron una reunión inmediata con las autoridades para exigir exigir un documento donde explicaran que no se puede fumar en vía pública, pero como era de esperarse, no lo obtuvieron.

Con este "jaque mate" los activistas lograron que las autoridades locales firmaran una orden donde se comprometieran a no molestar a los fumadores a menos que se encuentren en los lugares antes mencionados. Ahora, con un documento oficial tienen como segunda misión hacerlo del conocimiento de la policía, pues algunos elementos no están conformes con la medida.

Con información de El País

SIGUE LEYENDO:

Concluye la marcha feminista; policías les impiden llegar al Zócalo capitalino

"Es complicado vivir en México": Christian Nodal revela la razón por la que se va del país | VIDEO