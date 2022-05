Salma Hayek: Así te puedes maquillar para verte tan bella como ella a sus 55 años

Salma Hayek es una de las actrices más guapas de Hollywood y el mundo, esto sin importar el paso de los años. Ahora a sus 55 años sigue luciendo espectacular y enamorando a todos los que ven sus proyectos y sus redes sociales. Gracias a esto algunos expertos explican cómo maquillarte para verte igual de espectacular.

En esta ocasión la experta, Andrea Pellegrino, cosmiatra, make up artista y creadora de AP Professional make up, decidió explicar paso a paso cómo se realiza el maquillaje la protagonista de “House of Gucci”.

Los detalles del maquillaje y cómo le hacen para que Salma se vea radiante en cada una de las galas, películas y en sus fotos de redes sociales los dio para MDZ. Aquí explicó cómo le hacen las cejas, la forma en la que iluminan la piel, los labios y el resto de la cara.

El análisis del maquillaje

Cejas anchas y delineada s: Las cejas son un sello de Hayek. Siempre son anchas con un buen diseño que las hacen lucir modernas y naturales. La actriz rellena las cejas, pero siempre mantiene la curvatura natural. Esto es lo que le ayuda a levantar la mirada.

Cuidado de la piel: “Salma tiene una belleza exótica, con un tono de piel cálido, casi pareciera tener ese tono bronceado saludable natural, y esto hace que no necesite demasiado maquillaje”, explicó la experta.

Labios: En este campo, Andrea explicó que la veracruzana es de boca pequeña, gracias a esto siempre está con tonos nude, rosados a rojizos. “Las mujeres con bocas pequeñas deben optar por colores medios a claros, ya que los oscuros achican”.

Ojos: Salma cuenta con ojos grandes. “Si tienes ojos grandes y párpados amplios los delineados deberían ser más anchos para acompañar el tamaño. Los ojos pequeños deben llevar líneas más finas”, dijo Pellegrino.

Pómulos con bronceador: La actriz no ruboriza sus pómulos demasiado porque se inclina más por los tonos bronceados. “Este es un buen consejo para darle un aspecto más juvenil y saludable a tu piel”, explicó.

