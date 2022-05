“Casi me da un ataque": Empleado de gasolinera sufre broma por parte de un conductor y se vuelve viral | VIDEO

En redes sociales, se viralizó un video donde un joven hace una broma pesada a un despachador de gasolina, quien se ve sumamente asustado en las imágenes que circulan en internet.

A través de la plataforma de TikTok, el usuario identificado como Carlos Moreno, compartió el material donde se aprecia al trabajador de una gasolinera atendiendo a los clientes como de costumbre.

Sin embargo, cuando se disponía a limpiar los parabrisas, el joven al que atendía se le ocurrió engañarlo para hacerle una broma muy pesada.

Por su parte, el trabajador se muestra sumamente asustado y grita “NO”, posteriormente, corre a verificar que la gasolina que despachó es la correcta, pero inmediatamente el joven le explica que todo era una broma.

“Casi me da un ataque, compa”, asegura el despachador de gasolina mientras se toca el pecho y ríe el mismo tiempo.

“No se crea, no se crea”, dice el autor del video mientras el empleado de la gasolinera empieza a reír e intenta calmar su angustia.

Al poco tiempo, el audiovisual se volvió viral en TikTok y recibió toda clase de comentarios, unos a favor y otros en contra de la broma al trabajador.

Tras el éxito del video, el autor regresó a la gasolinera para decirle al señor que trabaja en la gasolinera que se volvió famoso en internet y también lo documentó en otro TikTok.

“Ya soy famoso… Noooo como no, sí me dio propina, Me dio 5. 50 pesos”, presumió en el audiovisual el despachador de gasolina.