"Canelo" Álvarez vs Diego Alfaro: ¿Quién tiene la colección de tenis más LUJOSA?

Para nadie es secreto que muchos famosos tienen extravagantes colecciones entre las que destacan las de los tenis, un calzado que se ha convertido en todo un lujo con los diseños más exclusivos y caros del mercado. Por supuesto, entre los coleccionistas más importantes destaca el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, quien destacaba como uno de los personajes con una gran cantidad de tenis, pero ahora todo parece indicar que otro mexicano podría quitarle el trono.

Se trata del influencer, conductor y locutor Diego Alfaro, quien en redes sociales ha presumido su lujosa colección de tenis en la que se encuentran decenas de pares y que en más de una ocasión ha dejado ver que al igual que el "Canelo", no tiene miedo de gastar dinero si de este tipo de calzado se trata. Incluso le brinda recomendaciones a sus seguidores para que descubran dónde pueden ir armando sus propias colecciones con los diseños tanto clásicos como aquellos más atrevidos y llenos de color.

Y si te preguntas quién de los dos mexicanos tiene más pares de tenis, no dejes de leer, pues te contamos todo lo que se sabe sobre la pasión por este calzado del "Canelo" Álvarez y Diego Alfaro; cabe recordar que incluso el boxeador tiene diseños personalizados con los que conquistó el mundo de los deportes.

El boxeador no sólo colecciona tenis, sino también pijamas. (Foto: Instagram @canelo)

Diego Alfaro; así es su exclusiva colección de tenis

A través de redes sociales, el conductor ha dejado ver lo mucho que disfruta de coleccionar tenis, tanto que incluso en su perfil de Instagram tiene una sección de historias destacadas en la que comparte muchos de sus modelos con el hashtag "Chancla Of The Day". Ahí, Diego ha dejado ver al menos 27 pares de tenis, pero la gran sorpresa ocurrió la noche de este miércoles.

Y es que con una foto desde su cama, mostró una pared repleta de tenis en la que destacan modelos de Nike y Jordan; aunque la imagen no muestra toda la enorme colección, se cree que podría tener casi o más de 100 pares, ya que tan sólo se pueden contar 66 de todos los diseños, modelos y colores.

Diego Alfaro tendría al menos 66 pares de tenis. (Foto: Instagram @diealfaro)

En una entrevista, el influencer detalló que desde "chavito" está involucrado en el mundo de los sneakers gracias a la cercanía que tenía con deportes como el basquetbol. "Mi primer salario de MTV me lo fui a gastar en tenis. Luego que me pagaron me fui a una tienda y me compré varios pares y empecé a impulsarlo con 'Chancla Of The Day'", recordó el también conductor.

Mientras que para el canal de Legendary Kicks, Diego Alfaro presumió sus modelos favoritos que forman parte de su lujosa colección, entre ellos el Air Jordan III Katrina, Nike Air More Suptempo, Nike Zoom Cassic High SB, así como los Nike React Elem T7, por mencionar algunos.

"Los sneakers son un estilo de vida, son un tema de conversación, es algo para hacer amigos, es algo que no entienden los demás, es una pasión que llevamos por dentro y también es un gasto, es una inversión", dijo.

De hecho, hace unas horas también se dejó ver dentro de una tienda departamental en la que mostró algunos modelos que podrían formar parte de su lujosa colección y es que dijo a sus fans: "Por si ocupan, luego no me anden preguntando que aquí hay". Asimismo, Diego Alfaro confirmó que los exclusivos Nike Air Force 1 de la reciente colaboración con Stüssy, que a penas saldrán a la venta este jueves 19 de mayo.

El influencer recibió estos tenis antes que salieran a la venta. (Foto: Instagram @diealfaro)

Estos son algunos de los modelos que forman parte de su colección de tenis. (Foto: Instagram @diealfaro)

"Canelo" Álvarez; al menos 600 pares de tenis y muchos de ellos son personalizados

Hace unas semanas el "Canelo" Álvarez se volvió viral en redes sociales por su excéntrica manera de comprar tenis en la que llega a la tienda y selecciona muchos pares sin prestar atención a los precios, ya que sólo los pide en su número, algo que sin duda llamó la atención en plataformas como TikTok. Pues si por algo es reconocido el mexicano, además de ser el mejor boxeador, es por su vida llena de lujos.

Y es que además de pijamas con precios millonarios, se sabe que tiene una lujosa colección de tenis de más de 600 pares, según comentó el propio "Canelo" hace menos de un año al periodista Graham Bensinger. Por supuesto, otro de los detalles que llamó mucho la atención de los fans es que no sólo los compra para el día a día, ya que muchos de ellos son especiales para practicar golf, un deporte en el que ha demostrado una gran pasión y talento.

Esta sólo es una parte de la lujosa colección del Canelo. (Foto: Captura)

Además, como adelantamos, cuenta con diseños exclusivos y personalizados, uno de ellos son los tenis virales de Dolce & Gabbana con los que confirmó su lealtad a esta firma. Entre los detalles de este modelo destaca un color blanco y sobre él un estampado con gráficos y estampados como unos guantes dorados y unos guantes de box; sin embargo, así como su colección está llena de lujos como estos, también destaca por otros más accesibles.

Un ejemplo de lo anterior son los tenis Air Jordan 4 de un bajo precio de 3 mil 756 pesos, mismos que han causado sensación por su diseño de cuero blanco y un logotipo Jumpman rojo en la lengüeta, detalles gris en el talón y otros de tipo cemento en la entresuela y los ojales.

Estos son los tenis de bajo precio del boxeador. (Foto: Captura)

