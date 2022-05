Larry Ramos no está muerto, Mhoni Vidente revela su paradero: "Sigue con todo el dinero"

Este miércoles se dio a conocer en la prensa de espectáculos la entrevista a un periodista de origen argentino quien aseguró que Larry Ramos se encuentra muerto, luego de señalar que tras fugarse de la justicia de Estados Unidos "habría sido traicionado" por algún cómplice, sin embargo, Mhoni Vidente reveló que esto es falso.

La famosa pitonisa indicó que el empresario de origen colombiano, y pareja de Ninel Conde, está vivo e incluso dio a conocer el lugar en donde se encuentra escondido: "Están diciendo que un reportero de Sudamérica está comentando que Larry Ramos está muerto; no señores, hay gente que pagan notas para que se hagan pasar por esas notas de que ya lo mataron o lo asesinaron, pero él sigue huyendo de la justicia", declaró la famosa astróloga.

Además, Mhoni destacó que Ramos se encuentra escondido y continúa disfrutando de todo el dinero que presuntamente robó: "Él sigue huyendo por todos los fraudes que hizo en México y Estados Unidos; yo lo visualizo en Belice o en República Dominicana, aquí cerca. Si no ya estaría en un llanto Ninel Conde, él no se ha muerto, es un chisme para distraer a la gente, yo lo sigo sintiendo vivo y con todo el dinero," reveló.

La DEA y la CIA están por atraparlo, asegura Mhoni

Mhoni Vidente también destacó que las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya están muy cerca de dar con el paradero de Larry Ramos: "Que sí creo que la CIA y la DEA lo andan investigando y ya están muy cerca de dar con él, igual que Inés Gómez Mont. No está muerto, son mentiras, fue una nota pagada por él mismo para que la gente estuviera un poco más tranquila,"concluyó.

Hay que recordar que Ramos se encuentra prófugo desde el 1 de septiembre de 2021 cuando huyó del arraigo domiciliario en el que se encontraba en su casa en Miami, Florida, tras ser detenido por autoridades de Estados Unidos debido a las múltiples demandas que enfrentaba.

De acuerdo con el testimonio del periodista argentino Maximiliano Lumbia, la expareja de Ninel Conde estaría ya sin vida: “Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal”, declaró durante una entrevista retomada en el programa de YouTube del periodista Jorge Carbajal.

