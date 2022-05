A cinco años de la muerte de Chris Cornell: agorafobia, una fatal negligencia médica y un genio que inspiró a Pearl Jam

El 18 de mayo de 2017, después de ofrecer un concierto en la ciudad de Detroit, Estados Unidos, Chris Cornell se ahorcó en el baño de su hotel. Tenía 52 años.

Aquella fatídica noche de miércoles, fue el final de una vida atormentada por la ansiedad y el abuso de sustancias, pero llena de virtuosismo y curiosidad. Cornell fue una de las figuras más influyentes del rock alternativo. Precedió al grunge y logró reinventarse hasta alcanzar a generaciones que no habían nacido cuando cantaba sus primeras estrofas en pequeños bares de Seattle.

Chris Cornell fue el primero en irrumpir en la escena del grunge, el género que definiría el rumbo del rock alternativo en los 90. Su potente e inconfundible voz abrió camino a legendarias agrupaciones como Nirvana y Pearl Jam, banda a la que influyó de manera definitiva y muy cercana.

Soundgarden fue la punta de lanza a la que firmaron las grandes disqueras, después catapultaron a Kurt Cobain y a Eddie Vedder. En términos de ventas se podría decir que Cornell comenzó primero pero quedó último, sin embargo su influencia es para muchos, la más decisiva en el estilo musical que identifica a toda una generación.

"Black Hole Sun" es el himno de esa época en la que Cornell dominaba la escena con un timbre de varias octavas. En el terreno visual también sacó ventaja a Cobain y Vedder, pues su carisma atrajo a un público femenino poco esperado para un estilo con raíces directas en el punk. El video de la canción ganó el Premio MTV en 1994 y dejó una portentosa imagen en la memoria colectiva.

Sin embargo, detrás de ese icono se escondía un hombre solitario que padeció agorafobia y ansiedad.

Cornell nació un 20 de julio de 1964 en Seattle, la cuna del grunge en los Estados Unidos. Desde sus años en la educación básica aprendió a tocar el piano, dice su biógrafo que fue inspirado por su afición a The Beatles. Como adolescente sus problemas de personalidad afloraron y lo orillaron a la soledad. Fue la música el pilar que le ayudó a sobrevivir en la conflictiva sociedad americana de la época.

Fue cuestión de tiempo para que abandonara los estudios y se embarcara como baterista en la oleada musical que recorría los bares de su localidad.

Era 1984 cuando fundó Soundgarden junto a Hiro Yamamoto y Kim Thayil. Ese momento marcó sólo el principio de una travesía guiada por su eterna curiosidad y desapego. En 1991 grabó con Temple of the Dog, un grupo impensable que contaba con la que sería la alineación principal de Pearl Jam.

Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready y Matt Cameron, acompañaron a Cornell. Posteriormente Eddie Vedder se sumaría como segundo vocalista de la banda, tras la muerte de Andrew Wood.

Chris y su esposa Vicky. (Archivo)

"Chris Cornell dibujó en sus canciones la oscuridad y belleza de la vida en Seattle. Chris significa mucho para mí hoy, ya que confió en mí para tocar en Temple. Me hizo un sueño realidad al tocar en canciones tan bonitas", dijo McCready tras la muerte de Cornell.

"Sabía cómo iba a tocar en los discos futuros de Pearl Jam, creo. Me dio la pausa dentro del negocio de la música que quería desde los 11 años", agregó, ilustrando a la perfección la manera en la que influyó en la carrera musical de la agrupación.

La divina trinidad del grunge de los 90 la complementa Nirvana y Kurt Cobain, quien también profesaba a Cornell una profunda admiración, algo nada sencillo de lograr.

"Sé que tenía mucha admiración por Chris -Cornell- y admiración por Soundgarden", reveló Corbin Reiff, el autor de la biografía de Chris Cornell "Total F * cking Godhead".

Y es que Cobain fue severo e implacable con estrellas a las que consideró traidores a la esencia del punk. Axl Rose fue su principal blanco. Lo acusó de homofóbico, machista y racista, por algunas de sus letras.

Krist Novoselic, baterista de Nirvana y Chris Cornell. (Archivo)

"No te puede gustar una estrella del rock que le gusta maltratar y controlar a las mujeres y que es obvio que es un racista homófobo. Él puede decir lo que quiera, pero nosotros también", dijo en alguno de sus conciertos.

Cobain conservó a Cornell dentro de su ámbito de influencia, sostuvo Reiif. La admiración fue de ida y vuelta, pues el vocalista de Soundgarden no tuvo empacho en cantar éxitos como "Smells like teen spirit".

"Cuando nos enteramos de la muerte de Kurt, fue devastador. De alguna manera nosotros, Soundgarden, nuestra música, lo que nosotros tocábamos había salido de esa idea oscura, malhumorada, de ese sentimiento de encontrarse mal. Fuimos una banda que creó ese estilo, esa música, ese sello de música horrible, oscura. Y de repente Kurt estaba muerto", confesó Cornell tras la muerte de Cobain en 1994.

Cornell y Cobain estuvieron ligados por algo más que la música. Las adicciones y una trágica muerte por suicidio emparentan sus atribuladas existencias.

"De lo que me arrepiento cuando tocaba en Soundgarden o de todo lo que hice musicalmente en los 80, 90 fue que bebía un montón... Lo que recuerdo más allá de beber, es una resaca que no me dejaba ser feliz. Esto se convirtió en un obstáculo para ser creativo", aceptó Cornell en el ocaso de los 90, cuando se asomaba su segunda etapa más prolífica.

"Hubo esa portada de Kurt Cobain con Nirvana de Rolling Stone donde llevaba una camiseta que decía 'las revistas comerciales son una mierda'. Pero al mismo tiempo el grupo había acordado presentarse para una sesión de fotos. No tiene mucho sentido. Nosotros también tuvimos esa crisis", recordó en declaraciones que recuperó Icon.

En 2001 llegó Audioslave, una exitosa banda creada con exmiembros de Rage Against The Machine y que estuvo activa hasta 2007. "Like a stone" fue su hit más reconocido, una vez más, la melodía sucumbió ante su poderosa voz y alcanzó un nuevo público.

La faceta como solista de Cornell quedó plasmada en cuatro álbumes, el último fue Higher Truth en 2015. Compuso para figuras como Alice Cooper y en sus últimos años alcanzó a una generación que quizás no había nacido cuando comenzó su carrera, con temas para éxitos de taquilla en los cines.

"You Know My Name" para la película de la saga de James Bond "Casino Royale" en 2006 y "Live to Rise" para "The Avengers" de 2012, le dieron la llave de un público juvenil. Colaboró en un dueto con Joy Williams en "Misery Chain" en el soundtrack de "12 Years A Slave", película que ganó 9 Premios Oscar. "The Keeper from Machine Gun Preacher" fue nominada para un Globo de Oro en 2012.

"La muerte de Chris era completamente evitable"

Tras la muerte de Chris, su viuda, Vicky junto a su familia, demandaron al médico que trató por años al músico. A pesar que la autopsia concluyó que el deceso fue por ahorcamiento, una demanda señaló por negligencia al doctor Robert Koblin.

"Recetó repetidamente y de forma negligente peligrosas sustancias controladas que alteran la mente que dañaron a Cornell y lo llevaron a tener comportamientos impulsivos peligrosos que él no fue capaz de controlar, lo que le costó la vida", se lee en la queja que fue difundida en 2018 por CNN.

A pesar del largo historial de abuso de sustancias, Koblin recetó más de 940 dosis de Lorazepam en los últimos años de su vida, lo que lo llevó a perder el control absoluto de su mente.

"El día más triste de nuestras vidas": la familia de Cornell recordó el 5o aniversario de su muerte.

"En ningún momento durante este periodo, el doctor Koblin practicó un examen médico al señor Cornell, ni realizó estudios de laboratorio, ni obtuvo un historial interino o hizo cualquier tipo de evaluación al señor Cornell", argumentó la familia.

En 2021, la familia y el médico alcanzaron un acuerdo judicial que puso fin a la querella. Su viuda, jamás aceptó que Cornell se hubiera quitado la vida intencionalmente como muchos de sus pares.

"Sé que él amaba a nuestros hijos y que no los lastimaría al quitarse la vida intencionalmente".

