Los mejores MEMES por la nueva canción de My Chemical Romance, "The Foundations of Decay"

My Chemical Romance está de vuelta con nueva música. La banda formada en 2001 e integrada por Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro sorprendió a sus seguidores este jueves con el lanzamiento de "The Foundations of Decay", su nueva canción en ocho años.

En diciembre de 2019, la agrupación anunció su regreso a los escenarios con un concierto en Los Ángeles, California. Dicha presentación formaría parte de una gira mundial que tuvo que posponerse debido a la pandemia de Covid-19 y que se realizará este año a partir del próximo 16 de mayo en el Reino Unido.

Mikey Way, Frank Iero, Gerard Way y Ray Toro en 2022 (Foto: Especial)

"The Foundations of Decay" de My Chemical Romance desata ola de memes

La última vez que el grupo estrenó una canción fue en 2014 con "Fake Your Death", la cual formó parte del álbum recopilatorio May Death Never Stop You, publicado en marzo de aquel año.

Este nuevo tema, que lleva por título "The Foundations of Decay", es una pieza de 6 minutos de duración, cuyo ambiente oscuro se apodera desde los primeros segundos. Los guitarrazos, la batería y la inigualable voz de Gerard Way convergen como uno solo en una canción que recuerda a los inicios de la banda.

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales compartieron sus mejores memes para celebrar el regreso de My Chemical Romance. Te compartimos los mejores.

