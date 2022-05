Conductora británica con cáncer terminal se despide de sus seguidores: "Mi cuerpo no puede seguir"

"Mi cuerpo ya no puede más". Así de contundente y dolorosa fue la confesión que Deborah James brindó a través de sus redes sociales. En una triste y conmovedora publicación, la conductora británica señaló que no sabe cuánto tiempo le queda de vida.

Deborah James es una presentadora de noticias, dedicada desde 2018 a su podcast de la BBC You, Me and the Big C (en alusión a la c de cáncer), medio en el que explica el día a día de vivir con esa enfermedad que la tiene al borde de la muerte.

Para el mal que le aqueja, James refrendó que este año ha sido muy duro para ella físicamente, pero agradece estar rodeada de sus seres queridos y de recibir mucho amor.

Padece cáncer desde 2016

La historia de Deborah James data de 2016 con esta enfermedad, año en que fue diagnosticada con cáncer. De ahí a la fecha, ha publicado varios posts sobre su tratamiento, algo que han agradecido los miles de seguidores que tiene en instagram.

Fue por ello que ante el mensaje de estar enferma, hace pocos meses reflexionó sobre cómo iba su tratamiento de cáncer terminal: "soy plenamente consciente de que no debería estar viva para escribir esto hoy".

Está en fase terminal

Con el dolor de saber que el cáncer no ha cedido, James publicó recientemente que ha dejado de asistir a terapia y sólo trata de no sentir dolor, pues pasará el tiempo que le quede con su familia. A pesar de esforzarse, admitió que no tiene energías para continuar luchando o buscando nuevos tratamientos.

"Nadie sabe cuánto tiempo me queda, pero no puedo caminar, duermo casi todo el día y la mayoría de las cosas que creía garantizadas ahora son sueños lejanos", expresó.

Dejará legado con un fondo para ayudar

Con la enfermedad avanzando en su cuerpo, Deborah James anunció la creación del fondo Bowelbabe, que lleva el nombre de su cuenta de Instagram. Con esto quiere financiar la investigación de medicina personalizada para pacientes con cáncer y apoyar campañas de concienciación sobre el cáncer de colon.

La repercusión de esto ha sido tal que el duque y la duquesa de Cambridge han hecho donaciones a ese nuevo fondo, mismo que en pocos días ya superó los $3 millones 670 mil dólares.

La misma pareja real agradeció lo que ella está haciendo: "gracias por darle esperanza a tantos que están viviendo con cáncer", escribieron el príncipe William y su esposa Kate en Twitter.

