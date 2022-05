"¿Pa´ qué me metí en esta?": Vicente Fox habló de la inseguridad que sintió al asumir la Presidencia de México

"La tarea de ser presidente no es tan complicada; son las cosas que yo aprendí en negocios, que es lo que los políticos no aprenden. Quieren hacer todo", es la forma en la que el expresidente Vicente Fox aseguró fue su forma para delegar responsabilidades a la hora de gobernar el país.

El exmandatario de México fue el invitado en La Entrevista con Yordi Rosado, programa en el cual habló de su trayectora, infancia, así como su labor en Los Pinos durante los años 2000 y 2006.

De acuerdo con el exlíder del país, aseguró que en la oficina de Presidencia tenía un teléfono rojo con el cual se comunicaba con los secretarios de estado. Indicó que siempre confío en su gabinete para atender las crisis que se suscitaban en la nación, pero en muchas ocasiones tuvo que acudir a diversos puntos donde ocurría alguna crisis.

"Desde Coca-Cola me acostumbré a mejor estar en la calle, donde las cosas suceden y no metido en una pinche oficina que no sabes ni para qué", dijo.