Festivales de música alrededor del mundo ideales para turistear

El arranque de año trajo consigo la esperanza de que luego de más de dos años de pandemia, por fin se pudieran organizar nuevamente los tan ansiados festivales musicales alrededor del mundo. Si bien, la pandemia por COVID-19 aún no da tregua, cada vez más amantes de la música se animan a asistir a eventos masivos los cuales buscan su plena recuperación en 2022, sin embargo, todavía se mantienen 64% debajo de las ganancias percibidas en 2019.

Sziget (Budapest, Hungría)

Cada año la isla de Óbuda o “La Isla de la Libertad”, en Budapest, Hungría, celebra siete días de festival al que llegan a darse cita hasta 400 mil personas, convirtiendo a Sziget en uno de los eventos más grandes de toda Europa. Si es tu primera vez en la ciudad no puedes dejar de explorar la ciudad de Budapest y los alrededores que baña El Danubio.

¿CUÁNDO SERÁ?

El festival será del 10 al lunes 15 de agosto de 2022.

¿QUIÉNES ESTARÁN?

Dua Lipa, Kings of Leon, Justin Bieber, Calvin Harris, Tame Impala y los Arctic Monkeys.

Fuji Rock (Naeba, Japón)

Entre bosques y arroyos, este festival es el más grande que se lleva a cabo en Japón. Cuando recién inició, éste se llevaba a cabo en la base del Monte Fuji, pero al ver su potencial, se decidió trasladarlo a Naeba Ski Resort. Con siete imponentes escenarios podrás escuchar a las mejores bandas. Para llegar hay que hacerlo en una telecabina y recorrer 5 kilómetros de típicos y hermosos paisajes japoneses.

¿CUÁNDO SERÁ?

Del 29 al 31 de julio.

¿QUIÉNES ESTARÁN?

Jack White, Halsey, Bonobo, Mura Masa, Tom Misch, Dawes, Arlo Parks y Dinosaur Jr.

Oya (Oslo, Noruega)

Este emblemático festival noruego se realiza desde el verano de 1999 y en él se han presentado algunas de las bandas más importantes de todo el mundo, como The Cure. Además, durante todo el evento se hace una gran campaña para no generar desperdicios, siendo todos los envases reciclables. Este festival es ideal no sólo para los amantes de la música, sino para los que gusten de visitar lugares con imponentes paisajes e historia. No puedes irte sin visitar Oslo.

¿CUÁNDO SERÁ?

Del 9 al 13 de agosto.

¿QUIÉNES ESTARÁN?

Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + The Machine, Aurora, H.E.R. y Emilie Nicolas.

Bahidora (Las Estacas, Morelos)

Con el objetivo de construir una comunidad en pro de la sustentabilidad, consciente y llena de vitalidad, el festival Bahidorá celebró estos 2022 10 años de generar conexiones en uno de los lugares más icónicos de Morelos, Las Estacas. Además de gozar de excelente clima y escenarios espectaculares, el festival cuenta con grandes headliners.

¿CUÁNDO FUE?

Este colorido festival fue del 18 al 20 de febrero de 2022.

¿QUIÉN SE PRESENTÓ?

Agrupación Cariño, Black Box, Kings of Convenience, James Blake, Koffee y Helado Negro.

Austin City Limits (Austin, Texas)

Con dos fines de semana con algunas de las bandas más icónicas de la escena musical, este festival tiene lugar en el parque Zilker, de Austin, Texas. Cada año, más de 100 mil personas se congregan para no sólo escuchar música sino para conocer a artistas locales y probar su gastronomía. Este festival se realiza desde hace 17 años.

¿CUÁNDO SERÁ?

Del 7 al 9 y del 14 al 16 de octubre.

¿QUIÉNES ESTARÁN?

El cartel de conciertos aún está por definirse.

Trópico, Festival en la costa (Acapulco, Guerrero)

Tiene lugar en la costa de Acapulco, Guerrero. Más allá de un festival musical, Trópico es un llamado a la celebración, donde a través de la música y la convivencia entre amigos podrán disfrutar durante tres días consecutivos en compañía de las mejores bandas nacionales e internacionales. Además, durante tu estancia podrás disfrutar de una de las bahías más famosas del país.

¿CUÁNDO SERÁ?

Días por definirse. Noviembre o diciembre de 2022.

¿QUIÉNES ESTARÁN?

El cartel aún está por definirse. En 2021 tocó Caribou, Ed Maverick y L'Impératrice.

