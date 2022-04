¿Y mi saldo a favor? La declaración anual 2022 deja oleada de MEMES a su paso

Llegó el mes de abril y la gran mayoría de los mexicanos están felices porque eso significa descanso por las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, nada es perfecto, pues también es el momento en que se debe hacer la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Antes de que finalice el mes las personas físicas deben de realizar el mencionado trámite que consiste en informar sobre los ingresos y las deducciones se se haya hecho por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR).

En este caso, los contribuyentes podrán reportar gastos para la deducción de impuestos y poder generar un saldo a favor para pagar menos tributos, "o bien cumplir ciertos requisitos para obtener una devolución de impuestos y de esta manera, recibir algo de dinero", de acuerdo con la institución bancaria BBVA.

Brotan los nervios y los memes con la Declaración Anual

Aunque no es imposible, por desgracia realizar la Declaración Anual resulta no ser nada sencilla, por lo que las personas deben recurrir a la ayuda de un contador. No obstante, hay valientes que se lanzar al ruedo y hacen el trámite con la finalidad de que les regresen una lanita.

Como era de esperarse, esta compleja situación ya fue retratada en las redes sociales a través de los tradicionales memes, mismos que resultaron graciosos... porque son verdad. A continuación te dejamos algunos para que no sufras tanto.

¿Cómo declaro mis impuestos anuales?

Si no estás para bromas y estás en vísperas de realizar la Declaración Anual de impuestos, estos pasos te podrán ayudar:

Ingresa directamente a la página web del SAT.

Accede a tu cuenta con tu RFC y contraseña o e.firma.

Llena con cuidado los datos que te solicitan.

Firma tu declaración.

Envíala.

Revisa que el sistema te haya devuelto tu acuse de recibo.

Tu proceso terminará aquí si tu declaración resulta en ceros o con saldo a favor.

Por el contrario, si la declaración resultó con la necesidad de hacer un pago, hazlo por medio de transferencia bancaria.

Al efectuar el pago, el banco te emitirá un recibo como comprobante. Guárdalo.

Ojo: Si no realizas la Declaración Anual o hacerla con errores puede provocar problemas como sanciones o multas, las que incluso pueden superar los 10 mil pesos.

SIGUE LEYENDO:

Omar Chaparro revela que ésta sustancia alucinógena, encontrada en un animal, le cambió la vida | VIDEO

Sasha Sokol: Así apoyó la cantante a los hijos de Lupita D’Alessio cuando estuvo en prisión | VIDEO

"Auxilio": Captan momento en que feminicida asfixia a abuelita en calles de Tlalpan